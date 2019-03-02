وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، إن قوات "قسد" بجانب قوات أجنبية، مشطت مزارع الباغوز، مشيرا إلى أن الألغام هي العائق الأكبر لتقدم قوات سورية الديمقراطية في مزارع الباغوز.

وحول استمرار خروج عناصر داعش والمدنيين من الباغوز، قال المرصد لا يوجد استمرار للخروج الآن، مضيفا: " كانت هناك محاولة فرار من قبل عناصر من التنظيم اتجاه الضفة الغربية من نهر الفرات التي تسيطر عليها الميليشيات الايرانية".

وبشأن فتح القوات العراقية النار على المتسللين، قال المرصد هناك من يحاول التسلل باتجاه العراق، والضفة الأخرى التى توجد عليها ميلشيات إيرانية، موضحا أن هناك نفقا كبيرا باتجاه الأنبار العراقية؛ ولم نسمع حتى الآن أن النفق تم اكتشافه من قبل المخابرات العراقية أو قوات سوريا الديمقراطية أو التحالف الدولي.

وأشار إلى أن التعزيزات الأمنية على الحدود العراقية السورية مستمرة، موضحا أن العائق الأكبر هو تواجد عناصر داعش في تلك المنطقة ويريدون القتال حتى النهاية ، مشددا على أن القتال والقتل مستمر حتى النهاية.