القومي للمرأة بالشرقية حملة طرق الأبواب هدفها الوصول للمرأة الريفية (صور)

الشرقية- فتحية الديب

أطلق المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حملتى "طرق الأبواب" و" لأنى رجل" تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث بدأت الحملة من قرية الجوسق مركز بلبيس، بحضور 700 سيدة وفتاة من القرية وبحضور العمدة أحمد حجازي عمدة القرية والدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس بالشرقية، وعضوات المجلس والرائد الريفيات.





وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن حملة طرق الأبواب، بدأت اليوم من قرية الجوسق بمركز بلبيس، وهدفها الاستماع إلي السيدات والفتيات في موضوعات قومية تخص المرأة الريفية ومشاكلها الاقتصادية والأسرية والاجتماعية المتمثلة في استبيان وتستمر أسبوعين بالمدن والقري علي مستوي المحافظة.





وأوضحت أن الحملة تتضمن رسائل للمرأة وهي المرأة المصرية أصل الحكاية وساندي بلدك وبلدك هي قوتك والمجلس القومي للمرأة حصن المرأة المصرية والأم مدرسة ومربية الأجيال، بالإضافة إلي المرأة المصرية رمز الأمان والحماية لأسرتها ووطنها وأنهضوا ببناتكم..تحيا أوطانكم والمرأة قدمت الأبن والأخ شهداء من أجل أن نحيا في استقرار.





أشارت "عطية": إلى أن الحملات تتضمن أيضا عرض ما تقوم به الدولة لتخفيف عبء الغلاء على المواطنين من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومنها حياة كريمة و100 مليون صحة و2 كفاية ونور الحياة وتكافل وكرامة والإفراج عن الغارمات والقضاء على العشوائيات والشمول المالى إلى جانب الحملات القومية للتطعيم ضد الأمراض بالمدارس.





وقالت مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن حملة "لأنى رجل" تهدف إلى إرساء رسائل أساسية للرجال والشباب، وهي دعم الرجل للمرأة في العمل، والتعليم، والمشاركة في تربية الأبناء، وممارسة الرياضة، والمشاركة في الأعمال المنزلية، والتعامل داخل العمل أو الدراسة بكل الاحترام، والمشاركة في تربية الأبناء، ومناهضة العنف ضد المرأة.



















