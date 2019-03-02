video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القومي للمرأة بالشرقية حملة طرق الأبواب هدفها الوصول للمرأة الريفية (صور)

السبت، 02 مارس 2019 05:20 م
القومي للمرأة بالشرقية حملة طرق الأبواب هدفها الوصول للمرأة الريفية (صور) المجلس القومي للمرأة بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

 

أطلق المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حملتى "طرق الأبواب" و" لأنى رجل"  تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث بدأت الحملة من قرية الجوسق مركز بلبيس، بحضور 700 سيدة وفتاة من القرية وبحضور العمدة أحمد حجازي عمدة القرية والدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس بالشرقية، وعضوات المجلس والرائد الريفيات.

53121346_293189831342449_1471879416823939072_n
 

 

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن حملة طرق الأبواب، بدأت اليوم من قرية الجوسق بمركز بلبيس، وهدفها الاستماع إلي السيدات والفتيات في موضوعات قومية تخص المرأة الريفية ومشاكلها الاقتصادية والأسرية والاجتماعية  المتمثلة في استبيان وتستمر أسبوعين بالمدن والقري علي مستوي المحافظة.

 

52890027_1397666727039954_664381000595275776_n
 

 

وأوضحت أن الحملة تتضمن رسائل للمرأة وهي المرأة المصرية أصل الحكاية وساندي بلدك وبلدك هي قوتك والمجلس القومي للمرأة حصن المرأة المصرية والأم مدرسة ومربية الأجيال،  بالإضافة إلي المرأة المصرية رمز الأمان والحماية لأسرتها ووطنها  وأنهضوا ببناتكم..تحيا أوطانكم والمرأة قدمت الأبن والأخ  شهداء من أجل أن نحيا في استقرار.

52895344_1127871124040489_7212462769705058304_n
 

 

أشارت "عطية": إلى أن الحملات تتضمن أيضا عرض ما تقوم به الدولة لتخفيف عبء الغلاء على المواطنين من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومنها حياة كريمة و100 مليون صحة و2 كفاية ونور الحياة وتكافل وكرامة والإفراج عن الغارمات والقضاء على العشوائيات والشمول المالى إلى جانب الحملات القومية للتطعيم ضد الأمراض بالمدارس.

52935452_407482786691630_2970771291721695232_n
 

 

وقالت مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، أن حملة "لأنى رجل" تهدف إلى إرساء رسائل أساسية للرجال والشباب، وهي دعم الرجل للمرأة في العمل، والتعليم، والمشاركة في تربية الأبناء، وممارسة الرياضة، والمشاركة في الأعمال المنزلية، والتعامل داخل العمل أو الدراسة بكل الاحترام، والمشاركة في تربية الأبناء، ومناهضة العنف ضد المرأة.

52945572_305043886822903_4770514042177454080_n
 
52999909_2271820699722487_4629599742903451648_n
 
52999909_2271820699722487_4629599742903451648_n_1
 

 

53267072_2327740127460493_6785983782911475712_n
 

 

53347628_2480324491981007_2385314717531897856_n
 

 

53347628_2480324491981007_2385314717531897856_n_1
 
53383985_2247106158872431_7668246876704997376_n
 

 

53402084_2242669485947094_5911159379201097728_n
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المجلس القومى للمرأة بسوهاج: حملة طرق الابواب هدفها الاستماع إلى المرأة الريفية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

المجلس القومي للمراة

حملة طرق الابواب

لاني رجل




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة