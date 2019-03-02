القاهرة تستضيف اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية

كتب محمود راغب

بدأت فى القاهرة، اليوم السبت، اجتماعات الدورة الـ 90 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة مصر، ومثلها نيابة عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمال عبد الموجود، وكيل الوزارة للعلاقات الدولية، وبحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وتستمر يومين.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وفد مصر ضم أيضًا إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، وأحمد نظمى مدير عام الهيئات والمؤتمرات بالوزارة.

وأكدت مريم عقيل هاشم، رئيس مجلس الإدارة، ووزير الشئون الاقتصادية بدولة الكويت فى كلمتها، أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية ملموسة للمواطن العربى، وتحقيق الأمل المنشود لجميع عمال العرب بتوفير عمل لائق وعيشة كريمة لهم، معربة عن أملها بأن يساعد هذا الاجتماع فى التوصل للقرارات المناسبة التى تخدم أطراف العملية الإنتاجية فى الوطن العربى.

وشدد فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية، على أهمية مساعدة أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة للوصول إلى الإحاطة الشاملة بالموضوعات المطروحة على الساحة العربية، والتى تحتاج إلى تعاون بين جميع أطراف العملية الإنتاجية على مستوى الوطن العربى، مؤكدا الدعم اللامحدود من منظمة العمل العربية للقضية الفلسطينية التى تهم وتمس كل مواطن عربى.

وتناقش الدورة عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضى الفلسطينية وقطاع العمل، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 89 لمجلس إدارة المنظمة بالكويت فى أكتوبر 2018.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالى من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التى سددت مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2019 .

كما يستعرض المجلس تقارير هيئة الرقابة المالية ومراقبى الحسابات من الحسابات الختامية لمكتب العمل العربى بالقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية فى آخر ديسمبر من العام الماضى.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الإدارة مشروع جدول أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربى إبريل 2020، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوى للمجموعة العربية المشاركة فى الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى جنيف 2019 .