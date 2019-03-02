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الطاقة الروسية: إنتاج النفطى ينخفض فى فبراير لكن بأقل من المستهدف

السبت، 02 مارس 2019 05:37 م
الطاقة الروسية: إنتاج النفطى ينخفض فى فبراير لكن بأقل من المستهدف الرئيس الروسى - فلاديمير بوتين
رويترز
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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة يوم السبت، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.34 مليون برميل يوميا، بانخفاض بنحو 75 ألف برميل يوميا عن مستويات أكتوبر الذى يمثل خط الأساس لاتفاق عالمى لخفض إنتاج النفط، لكن يظل هذا الخفض دون المستهدف فى الاتفاق.

 

ويقل هذا أيضا عن 11.38 مليون برميل يوميا فى يناير، وبلغ إنتاج النفط 43.303 مليون طن، مقارنة مع 48.113 مليون فى يناير.

 

وخفضت جميع الشركات الروسية الكبرى إنتاجها النفطى، وقلصت روسنفت، أكبر منتج للنفط فى روسيا، إنتاجها بنسبة 0.6 %، بينما خفضت لوك أويل ثانى أكبر منتج فى روسيا إمداداتها بنسبة 0.5 % على أساس شهري.

 

وانخفض إنتاج جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز العملاقة جازبروم، 1.9 % الشهر الماضي.

 

وبلغ حجم صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب فى فبراير 4.480 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 4.313 مليون برميل يوميا فى يناير.

 


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