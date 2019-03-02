video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 5 سنوات لعامل أصاب زوجته بعمى جزئى بسبب خلافات زوجية

السبت، 02 مارس 2019 01:44 م
السجن 5 سنوات لعامل أصاب زوجته بعمى جزئى بسبب خلافات زوجية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق بمعاقبة "محمد.ب" 38 عامًا عامل (هارب)، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بإصابة زوجته بعاهة مستديمة فى عيناها، بسبب خلافات زوجية بينهم.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "محمد.ب" مقيم بمنطقة إمبابة، ومتزوج من المجنى عليها رضا محمود 31 سنة ربة منزل، وأنه حدثت بينهم خلافات زوجية دفعت الأول، للاعتداء بالضرب على المجنى عليها بأداة حادة محدثًا بها عدة إصابات بأماكن متفرقة من جسدها قاصدًا تعذيبها.

 

وتابعت التحقيقات، أن تقرير الطب الشرعى أثبت إصابة المجنى عليها، فى عينها اليسرى بعاهة مستديمة، جراء اعتداء المتهم عليها بالضرب، حيث أصيبت بعتامات فى عينها اليسرى؛ نتيجة قطوع متفرقة فى سمك القرنية حدثت نتيجة ضرب العين بجسم صلب، أدى إلى ضعف الإبصار بنسبة تقدر بـ74%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بمصر القديمة

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل مواطنين بالبدرشين

اخبار الحوادث

حوادث

الجيزة

عمى جزئى

جنايات الجيزة

خلافات زوجية

القرنية

العين

اصابة العين

عاهة مستديمة




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة