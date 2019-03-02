السجن 5 سنوات لعامل أصاب زوجته بعمى جزئى بسبب خلافات زوجية

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق بمعاقبة "محمد.ب" 38 عامًا عامل (هارب)، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بإصابة زوجته بعاهة مستديمة فى عيناها، بسبب خلافات زوجية بينهم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "محمد.ب" مقيم بمنطقة إمبابة، ومتزوج من المجنى عليها رضا محمود 31 سنة ربة منزل، وأنه حدثت بينهم خلافات زوجية دفعت الأول، للاعتداء بالضرب على المجنى عليها بأداة حادة محدثًا بها عدة إصابات بأماكن متفرقة من جسدها قاصدًا تعذيبها.

وتابعت التحقيقات، أن تقرير الطب الشرعى أثبت إصابة المجنى عليها، فى عينها اليسرى بعاهة مستديمة، جراء اعتداء المتهم عليها بالضرب، حيث أصيبت بعتامات فى عينها اليسرى؛ نتيجة قطوع متفرقة فى سمك القرنية حدثت نتيجة ضرب العين بجسم صلب، أدى إلى ضعف الإبصار بنسبة تقدر بـ74%.