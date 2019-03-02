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السجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين بالسرقة بالإكراه بالصف

السبت، 02 مارس 2019 11:25 ص
السجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين بالسرقة بالإكراه بالصف محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالحبس سنتين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهم، فى اتهامهما بسرقة سيارة  محملة بالمواشي بالصف.

وعاقبت المحكمة كل من "ممدوح علي، وكمال ضاحي، وكرم حسني، وأيمن شوقي، وأحمد محمد" بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المتهم طارق زينهم بالحبس سنتان، وبراءة كل من "حماده زكي، و بلال محمد" لإنقضاء الدعوة الجنائية بالوفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولي وحسين نظمي، وأمانة سر خالد عبد المنعم.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "حمادة زكي، و ممدوح علي، و كمال ضاحي، و كرم حسني، وأيمن شوقي، وأحمد محمد، وأحمد محمد"، بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه "خالد عادل" ورؤوس الماشية والهاتفين الجوالين والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليهما "عماد حسن، و محمد عبده".

كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بالطريق العام، بأنه وحال استقلال المجنى عليهم السيارة وما عليها من ماشية اعترض طريقهم المتهمون مستقلين سيارة ربع نقل، وهبطوا منها واستوقفوهم مشهرين في وجوههم أسلحة بيضاء ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها آمرين إياهم بتسليمهم السيارة والماشية، فبثوا الرعب في أنفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء علي المنقولات.


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