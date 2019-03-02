الحبس 6 أشهر لطبيب ضبط بحوزته مواد مخدرة بشارع "جامعة الدول العربية"

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف بمعاقبة "محمد.ز" 34 سنة طبيب 6 أشهر، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بشارع جامعة الدولة العربية بقصد التعاطى.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبو المعاطى، وسكرتارية محمد حمادة.

كشفت التحقيقات، أنه أثناء تفتيش حملة مرورية للسيارات بشارع جامعة الدول العربية، شاهدت القوة المتهم اثناء قيادته السيارة، وباستيقافه وسؤاله عن التراخيص اللازمة، لاحظت القوة وجود شريط دوائى لعقار الترامادول المخدر بجواره، فقامت قوة الحملة بالتقاط الشريط وضبطه، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية من المواد المخدرة.

ضبطت الحملة الأمنية داخل السيارة 18 قرص ترامادول مخدر، و 6 قطع لجوهر الحشيش و لفافة تحتوى على قطعة لجوهر الأفيون المخدر، وعلبة بلاستيكية تحتوى على الهيروين المخدر، تم تحريزها جميعًا وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.