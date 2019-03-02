الجيزة تفتتح مدرسة رسمية متميزة بالهرم وتفتح باب التحويل لها

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت محافظة الجيزة، مدرسة أحمد بهجت الرسمية المتميزة كأول مدرسة رسمية متميزة لغات بإدارة الهرم، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بمدارس إدارة الهرم التعليمية.



وأكد أشرف سلومة، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تم فتح باب التحويلات من مدارس إدارة الهرم لتخفيف الكثافات داخل المدارس من أجل منتج تعليمى جيد وعلى الراغبين فى التحويل من مدارس الهرم تسجيل أسمائهم بشئون الطلاب بالمدرسة.



وعبر عدد من أهالى حى الهرم عن سعادتهم بافتتاح المدرسة الجديدة، مقدمين الشكر للمسئولين وكل من ساهم في إنجاز هذا الصرح التعليمى.



