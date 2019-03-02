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التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

السبت، 02 مارس 2019 02:30 م
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعض المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، لم يسجلوا البريد الالكترونى صحيح وأكثر من متقدم يحمل نفس البريد الإلكترونى لأنهم ذهبوا إلى مركز مع بعضهم سجلوا من خلالها، موضحا أنه سيتم إرسال بيانات ورسائل لهم بدأ من الغد لتصحيح البيانات وأيضا تاريخ الامتحان وموعده.

 

وأضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أنه تم توفير 51 قاعة فى المديريات وتعقد على 15 فترة؛ الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، مكون الامتحان من 40 سؤالا، مشيرًا إلى أن الامتحان لا يحتاج إلى أى أمكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل فى الامتحان والإجابات وممنوع اصطحاب الموبايل، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقة أو تصوير الامتحان أو الغش أو أى شئ وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة، قائلا يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة، مؤكدا النتيجة تصل للمتقدم خلال يومين 48 ساعة بعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته، كما أن الأسئلة كلها عبارة عن اختيار من متعدد.

 

وأوضح عمر أن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل حيث أن هناك معايير معينة للامتحان، مشيرا إلى أنه تم تصميم بنك أسئلة وصلت إلى 12 ألف و818 سؤالا وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة كما أن تم التعاون مع مراكز الثقافى وأيضا المركز القومى للامتحانات لعمل أسئلة اللغات بالنسبة للمتقدمين للغات.

 

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا بد من حضور الرقم القومى للمتقدم وأيضا البريد الإلكترونى للمتقدم خلال لجنة الامتحان كما أنه تم جارى الاستعلام الأمنى عن المتقدمين.

 


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