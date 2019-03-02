اقتصادية البرلمان: سداد الضرائب إلكترونيًا يزيد من حصيلتها.. وتطبقه معظم الدول

كتب أحمد عرفة

أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية توجه الدولة نحو تطبيق نظام الضريبة الإلكترونية، من خلال تخصيص موقع إلكترونى أو نظام على الإنترنت، يتم من خلال دفع العميل ضريبة القيمة المضافة.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه الطريقة ستسهل بشكل كبير على العميل، إلى جانب أنها ستزيد من حصيلة الضرائب التى يتم سدادها من قبل العملاء، فبدلاً من أن يذهب العميل آخر كل شهر إلى مصلحة الضرائب لسداد الضرائب التى عليه، يمكنه سدادها عبر نظام إلكترونى معين من مكان عمله.

وأشار النائب محمود الصعيدى، إلى أن هذا النظام الإلكترونى يتم تفعيله فى معظم دول العالم وثبت نجاحه، مشيرًا إلى أنه يمكن تطبيقه بشكل تجريبى قبل تعميمه على نطاق الجمهورية.