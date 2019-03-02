اعتماد مليون جنيه لدعم مشروع تنمية القرية الريفية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على تكثيف الجهود لتنفيذ مشروع تنمية القرية الريفية، موضحًا أن اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة وافق على صرف مبلغ مليون جنيه لدعم هذا المشروع التنموى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى لقيادات القطاع الزراعى والطب البيطرى بالبحيرة، بمشاركة الدكتور حسنى العباسى مدير مديرية الطب البيطرى و المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة والمحاسب إبراهيم زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس خالد البولاقى مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى و محمد شلبى استشاري مشروع دعم القدرات التسويقية .