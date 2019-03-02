اعترافات تاجرى السم الأبيض: زبائننا من الأثرياء وضبطتنا الشرطة بكيلو هيروين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلين تم ضبطهما وبحوزتهما كيلو من مخدر الهيروين بمدينة 6 أكتوبر، أنهما اعتادا ترويج المواد المخدرة على عملائهما بأنحاء محافظة الجيزة، وخاصة مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف المتهمان "احمد.إ" و" عمرو.ع" أنهما يستخدمان سيارة ملاكى فى ترويج مخدر الهيروين على عملائهما، وذكرا أنهما تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين، لارتفاع نسبة الربح من بيعه، حيث أن زبائنهما من الأثرياء، وذكر أن السلاح النارى والأبيض المضبوطين بحوزتهما بقصد الدفاع خلال ترويج بضاعتهما، والمبلغ المالى الذى بحوزتهما حصيلة بيع المخدر لعملائهما.

وأرشد المتهمان عن أحد الأشخاص يحصلان منه على المواد المخدرة، وجارى تكثيف التحريات للقبض عليه، واستنادا لاعترافات المتهم وتحريات رجال المباحث، قررت نيابة أكتوبر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات تفيد اتجار "أحمد.إ" عاطل مقيم بمدينة 6 أكتوبر، و" عمرو.ع" عاطل مقيم بالهرم بالمواد المخدرة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبحوزتهما كيلو من مخدر الهيروين، وسلاح نارى واخر أبيض، بالإضافة إلى مبلغ 5100 جنيه، و3 هواتف محمولة وميزان حساس.

وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.