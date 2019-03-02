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اتحاد المهندسين العرب: نشكر النقابة المصرية لاستضافتها اجتماع المهندسات العربيات

السبت، 02 مارس 2019 11:19 ص
اتحاد المهندسين العرب: نشكر النقابة المصرية لاستضافتها اجتماع المهندسات العربيات عادل الحديثى أمين عام اتحاد المهندسين العرب
كتبت آية دعبس
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وجه عادل الحديثى، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، الشكر للمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المصريين، لاستضافة النقابة الاجتماع الثالث للجنة، وللوفود المشاركة من الدول العربية، مشيرا إلى أن اللجنة تم تأسيسها فى 2010، مؤكدا انها من انشط اللجان وتنعقد بشكل دائم

وقال الحديثى، خلال كلمته باجتماع لجنة المهندسات العربيات الاتحادية، المنعقد الآن بمقر نقابة المهندسين،: تأسيس اللجنة جاء دعما للمهندسات العربيات، وما نرجوه هو ان تخرج هذه اللجنة إلى توصيات تخدم المهندسات وتدعمهم فى كل الدول العربية، ليس فقط فى تولى مناصب وزارية، بل فى كافة مجالات اعمالهم.

قالت المهندسة زينب عفيفى، أمين عام مساعد نقابة المهندسين، إنها حاصلة على عضوية نقابة المهندسين منذ 46 عام، حيث ستبلغ فى الأول من ديسمبر المقبل 81عام، مؤكدة أن المرأة العربية تظل تعمل وتقدم كل ما فى وسعها ان تقدمه لخدمة بلادها، طالما تشعر أن لديها القوة، لافته إلى ان 145 ألف مهندسة مقيدة فى النقابة المصرية، قائلة: باسم المهندسات المصريات لابد من زيادة عدد ممثلات مصر فى اللجنة

فيما قالت حنان بادى، رئيس لجنة المهندسات بالأردن، : نشكر المهندسات المصريات، ََنقابة المهندسين المصرية، التى بذلت جهودا لاستضافه هذا الاجتماع، اللجنة تهدف إلى بناء الإنسان وهو البناء الأعظم الذى تقدمه المهندسة الأم، هذا بجانب بناء الدول، والذى يشهد عليه حصول الكثير من التصميمات العربية على جوائز، والتى تم تصميمها فى الاساس على يد مهندسات، لذا فاننا لدينا العزم فى البناء على انجازات من سبقونا، دعونا نعمل بكل جهد لخدمة امتنا". 

وكرم المهندس عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، المهندسة زينب عفيفى أمين عام مساعد نقابة المهندسين المصرية، باعتبارها أم للمهندسات المصريات.

 


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