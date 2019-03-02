video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال كثيف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة على حملة ١٠٠ مليون صحة

السبت، 02 مارس 2019 12:18 م
إقبال كثيف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة على حملة ١٠٠ مليون صحة الكشف على العاملين بجامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

شهدت النقاط الطبية بجامعة المنصورة، إقبالا كثيفا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمترددين على المستشفيات والمراكز الطبية خلال اليوم الثانى للمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك تحت عنوان "١٠٠ مليون صحة" والتى تنظمها وزارة الصحة. 

تشارك الجامعة بالحملة القومية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث إنطلقت الحملة بمحافظة الدقهلية من أول مارس وتستمر حتى نهاية إبريل .

وقد جهزت الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة 70 نقطة طبية طوال أيام الحملة لإجراء الفحص الشامل لفيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، منتشرة حسب الكثافة داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية، للكشف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمتردين على المستشفيات والمراكز الطبية الجامعية،  وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا. 

وتشارك جامعة المنصورة بالحملة للوصول لأكبر عدد ممكن من المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أو من المواطنين، حيث يدرس بالجامعة 164 ألف طالب فى مرحلة البكالوريوس، 18306 طالب بالدراسات العليا، 7079 عضو هيئة تدريس ، 25378 موظف وعامل

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (1)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (2)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (3)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (4)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (5)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (6)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (7)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (8)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (9)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (10)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (11)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (12)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة 

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (13)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة 

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (14)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (15)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (16)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة

 

اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة (17)
اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقيع الكشف الطبى على 116880 مواطنا فى أول أيام حملة 100 مليون صحة

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الجامعات

جامعة المنصورة

حملة 100 مليون صحة




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة