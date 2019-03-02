إقبال كثيف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة على حملة ١٠٠ مليون صحة

الدقهلية - شريف الديب

شهدت النقاط الطبية بجامعة المنصورة، إقبالا كثيفا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمترددين على المستشفيات والمراكز الطبية خلال اليوم الثانى للمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك تحت عنوان "١٠٠ مليون صحة" والتى تنظمها وزارة الصحة.

تشارك الجامعة بالحملة القومية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث إنطلقت الحملة بمحافظة الدقهلية من أول مارس وتستمر حتى نهاية إبريل .

وقد جهزت الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة 70 نقطة طبية طوال أيام الحملة لإجراء الفحص الشامل لفيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، منتشرة حسب الكثافة داخل الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية، للكشف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمتردين على المستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

وتشارك جامعة المنصورة بالحملة للوصول لأكبر عدد ممكن من المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أو من المواطنين، حيث يدرس بالجامعة 164 ألف طالب فى مرحلة البكالوريوس، 18306 طالب بالدراسات العليا، 7079 عضو هيئة تدريس ، 25378 موظف وعامل



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة



اقبال الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة على حملة 100 مليون صحة