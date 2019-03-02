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إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بالبحيرة

السبت، 02 مارس 2019 10:26 ص
إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بالبحيرة اللوا جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة، بحدوث مشاجرة بقرية الطيرية بين أفراد عائلة واحدة بسبب خلافات الميراث، قام على إثرها أطراف المشاجرة بالتعدى على بعضهم بالضرب.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم لمستشفى كوم حمادة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.


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