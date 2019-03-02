أمين "محلية البرلمان" يقترح حل أزمة الكلاب الضالة بتجميعها بمزارع لتعقيم الذكور

كتب محمود حسين

تعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة الموسعة التى ستعقدها يوم الاثنين المقبل، لبحث سبل التعامل مع ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى الميادين والشوارع والطرق العامة، وكيفية وقف خطورتها على حياة المواطنين.

وفى هذا الصدد، قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ونائب حزب المصريين الأحرار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء التنمية المحلية والصحة والبيئة والزراعة، و8 محافظين، للاستماع إلى وجهات نظرهم حول سبل مواجهة هذه الظاهرة، كما وجهت الدعوة للمجتمع المدنى وخاصة جمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان لإبداء رؤيتهم، لافتًا إلى أن هناك جمعيات دولية متخصصة فى مجال الرفق بالحيوان طلبت المشاركة فى جلسة الاستماع.

وبسؤاله عن وجهة نظره الشخصية فى كيفية مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وكيفية التعامل معها، رأى النائب محمد الدامى أن الحل تجميع الحيوانات الضالة فى مزارع فى الصحراء والقيام بـ"إخصائها" حتى لا تتكاثر، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن الحلول ولكن يحتاج إلى تكلفة عالية.

وتابع "الدامى": "فكرة إنك تموت الحيوانات الضالة الكثيرون لن يقبلوها، وفكرة إنك تصدرها للخارج فلن نجد من يريد أن يستورد الكلاب الضالة".

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ستعقد جلسة استطلاع ومواجهة بشأن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة والكلاب، وذلك يوم الاثنين الموافق 4 من شهر مارس الجارى، بناء على طلبات إحاطة عديدة مقدمة من النواب، وستنعقد الجلسة بحضور وزراء التنمية المحلية والصحة والبيئة والزراعة، و8 محافظين وهم محافظى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، القليوبية، الشرقية، البحيرة)، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والإسكان ودار الإفتاء.

وكانت اللجنة قد دعت المواطنين والمهتمين من مختلف الجهات والمجتمع المدنى بإرسال مقترحات بشأن كيفية التعامل مع الحيوانات والكلاب الضالة على الإيميل التالى: Local.administration@parliament.gov.eg.