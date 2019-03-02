أمن المطار يضبط راكبة بمحاولة تهريب أكثر من 2 مليون جنيه

كتب أحمد مصطفى - أحمد حمادة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب أكثر من 2 مليون جنيه، وذلك أثناء محاولة سيدة تهريبهما وسط امتعتها أثناء سفرها إلى المملكة العربية السعودية وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والخاص بسفر بالعملات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط السعودية اشتبهت الخدمة المعنية من إدارتى "البحث الجنائى وتأمين الركاب، فى حقائب راكبة سعودية، وذلك على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بها.

وأضافت المصادر أنه بفتح الحقائب وتفتيشها عثر علي 2 مليون و 189 ألفا و600 جنيه بين طيات بعض المناشف القطنية.

وفى نفس السياق أمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر للراكبة ومنعها من السفر، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها و القائمين عليها.