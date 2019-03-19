11 إجراء لإنشاء محطات الوقود بالمحافظات المختلفة.. تعرف عليها

كتبت : مروة الغول

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مجموعة من الإجراءات التى يجب القيام بها من أجل إنشاء وترخيص محطات الوقود محافظات مصر المختلفة، وتتضمن تلك الإجراءات 11 خطوة كانت كالتالى..

1- يتقدم مالك الأرض لإحدى شركات التسويق المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول أو تقوم شركة التسويق بتوفير الأرض بمعرفتها ( فى سبيل الحصول على موافقة الهيئة على إقامة منفذ تسويقى بالموقع المقترح).

2- تقوم الشركة بعمل معاينة للموقع على الطبيعة لتتأكد من مطابقة الموقع لاشتراطات المقررة من قبل الهيئة، وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

3- تتقدم شركة التسويق للهيئة لطلب الموافقة على إنشاء منفذ التسويق بالموقع المقترح.

4- تقوم الهيئة بمعاينة الموقع المقترح من شركة التسويق، للتأكد من توافر الاشتراطات التي أقرتها الهيئة في ديسمبر 2015 والتى كانت كالتالى ..

1_ مساحة الموقع لاتقل عن 1000 متر مربع.

2_ طول الواجهة لا يقل عن 25 مترا.

3_ المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الاتجاه من الطريق لا تقل عن 500 متر .

5_يستثنى من الاشتراطات السابقة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، حيث يطبق عليها اشتراطات القرار الوزارى رقم 1649 لسنة 1956 وتعديلاته.

6_ لا تؤخذ منافذ التسويق التى تتم تقنين أوضاعها فى الاعتبار عند احتساب شرط المسافة البينية بين المحطات (عهد أكبر أو أصغر من 200 م2 ، قوائم أسعار ، سوق مدينة ، مخازن ، مستودعات ).

7_ يتم السماح بتفاوت 10 % بحد أقصى بجميع الاشتراطات السابقة.

8_ يشترط وجود عدد 2 دورة مياه على الأقل على ألا تقل أبعاد الواحدة منها عن 100 سم X 150 سم.

9_ ويراعى أن تشمل خزانات المحطات التى تقام على منظومة ATG طبقاً للمواصفات التى يتم إقرارها من اللجنة المشرفة على تطبيق المنظومة المشار إليها بعالية.

10 - بعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات المشار إليها بعالية، يتم عرض الموضوع على لجنة المحطات بالهيئة لاستصدار موافقة الهيئة على إقامة منفذ التسويق بالموقع المقترح من شركة التسويق، وتكون مشروطة بأن تتماشى مع شروط وتعليمات اللوائح والرخص.

11_يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بالدولة للحصول على رخصة التشغيل النهائية من الإدارة المحلية للأحياء أو مجالس المدن( وهي الجهة المنوط بها التأكد من الحصول على جميع الموافقات المطلوبة و منها على سبيل المثال وزارة الزراعة وحماية الرى والطرق والكبارى والآثار والبيئة والدفاع المدنى والمرور .