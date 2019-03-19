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‏‫رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون إفريقى من فيروس "سى"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:18 م
‏‫رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون إفريقى من فيروس "سى" رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة - ارشيفية
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية التى صدرت فى ختام أعمال ملتقى الشباب العربى الإفريقى، الذى استضافته مدينة أسوان مؤخراً.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن وزيرة الصحة استعرضت، خلال الاجتماع، خطة تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس "سي"، وكذا إجراء الفحص والعلاج من فيروس "سي" للأخوة اللاجئين في مصر.

وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ التواصل مع سفارات وقنصليات الدول التي ينتمى إليها اللاجئون لإبلاغهم بالمستشفيات التي سيتم الفحص بها.

وأضافت زايد إن الفحص يستهدف حوالى 7 ملايين من ضيوف مصر المقيمين فيها، من خلال تخصيص عدد 2 مستشفى لهذا الغرض في كل محافظة، كما استعرضت الوزيرة خطط الوزارة، لإرسال قوافل علاجية إلى الدول الإفريقية.

من جانب آخر، عرضت الدكتورة هالة زايد الموقف بشأن التقدم في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وإجراء العمليات الجراحية؛ حيث أشارت إلى ارتفاع عدد العمليات من 12 ألف حالة في الشهر لتصل إلى 11600 حالة خلال 11يوماً فقط.

كما اطلعت وزيرة الصحة، رئيس الوزراء على موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فأشارت إلى وجود مخزون من ألبان الأطفال يصل إلى 6 ملايين علبة تغطى احتياجات 4 أشهر قادمة، بعد أن كان المخزون يكفى 6 أيام فقط، كما أكدت توافر كافة الأدوية الحيوية بكميات كافية، ولم يعد هناك شكاوى من نقص الأدوية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية؛ لبدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس سي، بالإضافة إلى علاج ضيوف مصر من الأخوة اللاجئين، موجهاً بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية في الدولة لضمان التنفيذ السريع للمبادرة.

‏‫رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون إفريقى من فيروس سى (1)
 
‏‫رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون إفريقى من فيروس سى (2)
 

 


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