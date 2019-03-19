وزير النقل: توفير الدعم الكامل لهيئة الطرق لإنجاز المشروعات

كتب رضا حبيشى

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير ، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ورؤساء الشركات التابعة للهيئة بمقر الهيئة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة .

في بداية الإجتماع أشاد وزير النقل ، بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الطرق والكباري في تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وذلك برئاسة المهندس عادل ترك ، الذى وصفه وزير النقل ، بأنه أحد أفضل المهندسين العاملين في هذا المجال وله دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات .

وأضاف الوزير ، إن الفترة القادمة ستشهد استمرار توفير كل الدعم لرئيس وقيادات الهيئة لإستكمال هذه المشروعات ، التى سوف تساهم رفع مستوى مصر

في مجال جودة الطرق وفقا لتصنيف التنافسية الدولية حيث أصبحت مصر في المركز 75 على مستوى العالم عام 2018 بعد أن كانت في المركز الـ 118 عام 2014.

ثم استعرض وزير النقل ، بحسب بيان صحفى ، المشروعات التي تنفذها الهيئة ( مشروعات الطرق والكباري /مشروعات الإستثمار والصيانة ) والتي يبلغ عددها عدد 321 مشروع بتكلفة إجمالية 36.6 مليار جنيه وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة بها والتي يدخل ضمنها 136مشروع طرق ( مشروعات قومية / إستثمار / صيانة ) وتشمل ( 8 ) مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1100 كم و(26) مشروع إزدواج وإنشاء جديد بإجمالي أطوال 630 كم و( 99 ) مشروع صيانة بإجمالي أطوال 2188 كم بالإضافة إلي( 3 ) مشروعات أخري بإجمالي أطوال 5.6 كم بالإضافة إلي مشروعات الكباري التي يتم تنفيذها والتي تشمل 7 محاور علي النيل و 8 كباري علوية بالإضافة إلي صيانة 170 كوبري علوي وسطحي ومتحرك.

كما تم استعراض وزير النقل ، عدد من المشروعات الهامة المخطط الإنتهاء من تنفيذها 2020 والتي تشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1051 كم وعدد 2 مشروع طرق بإجمالي أطوال 150 كم بالاضافة الى 4 محاور علي النيل ، مشددا على ضرورة الاستمرار في الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة والمعدات والصيانة الدورية لها والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات وفقا لقياسات الجودة العالمية ، وأن تتم أعمال صيانة شبكة الطرق الحالية عاى مدار الساعة حيث أوضح وزير النقل ، أن أعمال الصيانة ستكون بشكل مكثف وعلي مدار الساعة مشيرا الى أنه سيقوم بجولات لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وستكون هذه الجولات صباحية ومسائية مع المتابعة المستمرة من خلال التقارير الفنية لمعدلات التنفيذ .