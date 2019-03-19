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وزير المالية: نسعى لصدور قانون الضرائب على مواقع التواصل العام الجارى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:22 م
وزير المالية: نسعى لصدور قانون الضرائب على مواقع التواصل العام الجارى الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتبت: منى ضياء – تصوير: أشرف فوزى
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على صياغة مشروع قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الوزارة اجتمعت بشركة جوجل وشركات أخرى بهذا الشأن، وأكد على رغبتها فى صدور القانون هذا العام.

وأوضح معيط خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الوزارة طلبت مساعدة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بهذا الشأن، فلم يصل الأمر عالميا إلى معايير محددة يمكن الاستفادة منها.

وقال معيط، أن أوغندا حاولت تنفيذ هذا الأمر وفشلت، ونحن ندرس أسباب هذا الفشل لإنجاح التجربة المصرية، مشددا على أن الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى جزء هام جدا من الحصيلة الضريبية، فلم تعد الإعلانات التقليدية بالصحف الورقية ويجب ملاحقة التكنولوجيا، ووضع آليات للتعامل مع الوضع الجديد.

ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (1)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (2)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (3)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (4)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (5)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (6)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (7)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (8)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (9)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (10)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (11)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (12)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (13)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (14)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (15)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (16)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (17)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (18)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (19)
 
ندوة السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاص (20)
 

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