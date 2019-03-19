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وزير المالية: جهاز التنظيم والإدارة اعتمد هيكل مصلحة الضرائب الجديد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:50 ص
وزير المالية: جهاز التنظيم والإدارة اعتمد هيكل مصلحة الضرائب الجديد الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتبت: منى ضياء تصوير اشرف فوزى
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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد الهيكل الجديد للضرائب وإقراره من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث سيتم دمج ضرائب الدخل مع القيمة المضافة.

وقال وزير المالية خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه تم بالأمس اختيار الشركة المنفذة لميكنة الإجراءات الضريبية وستبدأ العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشار معيط إلى تلقى الوزارة للملاحظات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وجارى العمل عليها بالوزارة، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء.

وأعلن عن تحصيل 14 مليار جنيه من تطبيق قانون غرامات التأخير، وتخلت الخزانة عن 7 مليارات جنيه لإنهاء منازعات ضريبية استمرت أعواما طويلة.


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