وزير المالية: جهاز التنظيم والإدارة اعتمد هيكل مصلحة الضرائب الجديد

كتبت: منى ضياء تصوير اشرف فوزى

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد الهيكل الجديد للضرائب وإقراره من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث سيتم دمج ضرائب الدخل مع القيمة المضافة.

وقال وزير المالية خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه تم بالأمس اختيار الشركة المنفذة لميكنة الإجراءات الضريبية وستبدأ العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشار معيط إلى تلقى الوزارة للملاحظات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وجارى العمل عليها بالوزارة، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء.

وأعلن عن تحصيل 14 مليار جنيه من تطبيق قانون غرامات التأخير، وتخلت الخزانة عن 7 مليارات جنيه لإنهاء منازعات ضريبية استمرت أعواما طويلة.