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وزير القوى العاملة يتابع مستحقات 3 مصريين بعد مصرعهم نتيجة انهيار سقف مسجد بالكويت

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:38 م
وزير القوى العاملة يتابع مستحقات 3 مصريين بعد مصرعهم نتيجة انهيار سقف مسجد بالكويت حادث مصرع مصريين بإنهيار سقف مسجد بالكويت
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت  بمتابعة تعويضات ومستحقات العمال الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمنطقة النهضة الكويتية وهم: أحمد يوسف أحمد الباجه، عبدالستار جادالله رشيد، ومحمد محمد السقا، فضلا عن متابعة حالة المصابين  الإثنين، والتعاون مع القنصلية فى إنهاء إجراءات شحن الجثامين الثلاثة إلى أرض الوطن.

وأعرب الوزير، عن تعازيه لأسر المصريين الثلاثة المتوفين، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين الاثنين بالشفاء العاجل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بالكويت أحمد يوسف أشار إلى أنه يقوم حاليا بالمتابعة أولا بأول، وقد تم تسجيل الحادث قضية رقم 27 جنح القيروان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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القوى العامله

وزير القوى العامله

محمد سعفان

الكويت




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