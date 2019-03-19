وزير الزراعة يكلف خالد السيد للقيام بأعمال رئيس هيئة الثروة السمكية

كتب عز النوبى

قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليف الدكتور خالد أحمد السيد- الأستاذ بقسم الإنتاج الحيوانى والثروة السمكية بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس بالقيام بأعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدلاً من الدكتور ايمن عمار، وفقاً للقرار الوزارى الذى حمل رقم 362 لسنة 2019.

أوضحت الوزارة في بيان، أن ذلك القرار يأتى نظراً لقيام "عمار" منذ تكليفه فى بداية أغسطس الماضى بالتعاقد على الأعمال المؤقتة والموسمية لعدد 118 متعاقد من بينهم 55 موظف لأعمال إدارية او المكتبية، في الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من ارتفاع نسبة العاملين بالوظائف الإدارية والمكتبية التى بلغت حوالى 90% مقارنة بالعمالة الفنية التى لا تتجاوز 10%.

أشار البيان غلى أن تلك التعاقدات تمت بالمخالفة للضوابط والإجراءات الواردة بقرارى وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقمى 110 لسنة 2017 ، و125 لسنة 2018، المتعقلة بنظام التعاقد الوظيفي والنطاق الزمنى لكل منهما.