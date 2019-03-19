وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء العمانى فى مسقط

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى فى مُستهل زيارته إلى مسقط ، أسعد بن طارق آل سعيد ، نائب رئيس الوزراء العماني والممثل الخاص للسلطان قابوس.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع نائب رئيس وزراء عمان، واضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالقول "مصر وعمان تاريخ من العلاقات المتميزة على المستوى الرسمى والشعبى".



وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء العمانى