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وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء العمانى فى مسقط

الثلاثاء، 19 مارس 2019 09:47 ص
وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء العمانى فى مسقط وزير الخارجية سامح شكرى ونائب رئيس الوزراء العمانى
كتب أحمد جمعة
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التقى وزير الخارجية سامح شكرى فى مُستهل زيارته إلى مسقط ، أسعد بن طارق آل سعيد ، نائب رئيس الوزراء العماني والممثل الخاص للسلطان قابوس.
 
ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع نائب رئيس وزراء عمان، واضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالقول "مصر وعمان تاريخ من العلاقات المتميزة على المستوى الرسمى والشعبى".
 
 
 
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وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء العمانى
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وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء العمانى 

 


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