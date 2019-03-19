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وزير التجارة يستعرض خطة التنمية الصناعية بمجلس الأعمال الكندى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:00 ص
وزير التجارة يستعرض خطة التنمية الصناعية بمجلس الأعمال الكندى المهندس عمرو نصار
كتب عبد الحليم سالم
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ينظم مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى ندوة تحت عنوان: "التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات".

 يتحدث فى الندوة المهندس، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ويديرها المهندس معتز رسلان رئيس المجلسين بحضور لفيف من قيادات الوزارة ورجال الأعمال فندق كونراد.

 وقال المهندس معتز رسلان، رئيس المجلسين، إن الندوة ستناقش العديد من المقترحات المتعلقة بالملف، لافتا إلى أن الصناعة المصرية عانت لسنوات طويلة من مشاكل وتحديات هائلة، أثرت كثيرا على تطورها وأضعفت من قدرتها على المنافسة، لذلك تبنت الحكومة استراتيجية طموحة لتنمية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة التجارة الخارجية، من خلال التوسع فى المجمعات الصناعية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى.

 وأضاف معتز رسلان أنه على الرغم من الجهود الكبيرة والطموحات، فما زالت هناك بعض التحديات التى مازالت تواجه المستثمر الصناعى، وتحد من انطلاق الصناعة.


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