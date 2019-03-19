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وزير الإسكان: افتتاح محور 30 يونيو خلال شهر لربط بورسعيد بالإسماعيلية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:14 م
وزير الإسكان: افتتاح محور 30 يونيو خلال شهر لربط بورسعيد بالإسماعيلية
كتبت- هبة حسام
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم افتتاح محور 30 يونيو أحد مشروعات الدولة فى شبكة الطرق القومية، خلال شهر من الآن، لافتا إلى ربط هذا المحور محافظة بورسعيد بالإسماعيلية، ومن المقرر استكماله فى مراحل عمل أخرى حتى يصل إلى منطقة غرب خليج السويس.

وأضاف الوزير خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى الذى عقدته الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم حول تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن تنفيذ الطرق يعد من أهم المحاور فى البنية الأساسية، حيث يضيف أبعادا عمرانية كبيرة ويربط المناطق ببعضها بسهولة.

وأشار الجزار، إلى أنه يجرى حاليا دراسة تنفيذ القطار السريع الذى سيربط منطقة غرب خليج السويس بالعاصمة الإدارية والقاهرة، مؤكدا أن هذا القطار سيساهم فى تعظيم قيمة البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفى سياق متصل، قال الوزير عن البنية التحتية "محور حديث المؤتمر"، إن هناك فرق بين البنية التحتية للاستثمار، والاستثمار فى البنية التحتية، لافتا إلى أن كل ما صدر من أراء ودراسات عن قناة السويس أكدت عبقرية المكان وأهميته ودوره الحيوى والفعال فى التجارة العالمية، ولكن لضمان وجود بنية أساسية قوية بمحور قناة السويس لابد من ضمان دخول وخروج 3 عناصر من وإلى المنطقة الاقتصادية، وهى الأموال والبضائع والأفراد.

وأوضح وزير الإسكان، أنه بوضع بنية أساسية قوية لكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة، سيكون مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروعا ناجحا، لافتا إلى أن البنية التحتية للعنصر الأول وهى الأموال تتمثل فى إصلاح السياسة النقدية والمالية التى ستساعد على تهيئة الفرص الاستثمارية، أما البضائع فبنيتها التحتية هى المرافق من طرق ومياه وصرف وغيرها.

وتابع الوزير قائلا:" تتمثل البنية التحتية للعنصر الثالث وهو الأفراد، فى وجود بيئة تشريعية وحوكمة تسمح للأفراد بالمنطقة الاقتصادية سواء كانوا مصريين أو أجانب، بالتحرك بسهولة ويسر من وإلى المنطقة"، مؤكدا أن الـ 3 عناصر المذكورة هى التى تحتاج فعليا للنية أساسية لكل عنصر منها، خاصة أن تلك العناصر تهد البنية الحقيقية للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

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