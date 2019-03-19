نيابة دمياط تجدد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بممارسة الرذيلة فى رأس البر

دمياط عبده عبد البارى

جددت نيابة مركز دمياط حبس شابين وفتاتين، ألقى القبض عليهم أثناء ممارسة الرزيلة داخل إحدى الشقق بمدينة رأس البر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لرجال مباحث رأس البر، عن تردد بعض الأشخاص على شقة، زيع سيطهم بارتكاب أعمال منافية للأداب وممرسة الرزيلة .

على الفور، كلف اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، العميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث وقوة أمنية للتعامل مع الخارجين عن القانون، وضبط من يقوموا بارتكاب الرزيلة من المترددين على الشقق، وفحص من يترددوا على الشقق التى يتم استإجارها فى نطاق رأس البر.

وبتكثيف التحريات، من خلال فريق البحث بقيادة الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر، والمقدم عمرو الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر، والنقيب إسلام البيومي و قوة أمنية، تم استصدار إذن النيابة، وبمداهمة الشقة التى ورد المعلومات حولها المعلومات بممارسة الدعارة داخلها، تم ضبط شابين، و هم "ع ا م" 36 سنة نقاش، و" م ذ ج" حلاق 31 سنة، و فتاتين "ه. ا" 25 سنة ربة منزل و"ا. س" 32 سنة ربة منزل، وجميعهم مقيمين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تم تحرير المحضر رقم 2077 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2019، وبالعرض على النيابة، امرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعات التجديد لهم فى الموعد القانونى .