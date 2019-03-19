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نقيب الصحفيين يصدر بيانا بشأن لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:41 م
نقيب الصحفيين يصدر بيانا بشأن لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين بياناً حول إصدار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، 18 مارس 2019، لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا فيه إلى ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عموماً وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصاً.
 
وأوضح رشوان فى بيانه أن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيباً ومجلساً، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019 وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.
 
وشدد ضياء رشوان على أن النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقاً لمواد الدستور، وخصوصاً المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، موضحا أن النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد وبناء لتحقيق هذا.
 
 
 
 
 

 


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