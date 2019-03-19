نقابة التمريض توضح حقيقة فيديو "الرقص فى حضانة أطفال "

كتبت آية دعبس

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن هناك تعليمات موجهه للتمريض فى كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بالالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة، تأكيدا لنصوص قانون مزاولة مهنة التمريض.

وقالت نقيب التمريض، فى بيان اليوم، إن الفيديو المتداول لشاب يرتدى زي التمريض ويتراقص مع طفل حديث الولادة فى أحد المستشفيات ليس ممرضا، وإنما شاب يرتبط بصلة قرابة بالطفلة التى يرقص بها كنوع من الإحتفال على طريقته دون الاضرار بها، وهذا ما أكده الشاب وأهل الطفلة التى وصفو صلة القرابة بينهم بأنها ابنة خالة وتم التقاط الفيديو من 9 شهور .

وأضافت نقيب التمريض ، أن النقابة مسجل بها ما يقرب من 250 ألف ممرض وممرضة جميعهم أقسموا على ألا يخترقوا خصصيات المريض ويحفظون أسراره، مؤكدة أن النقابة تتابع ما يصدر من أعضائها تجاه المريض ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى مقصر أو متجاوز.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن التمريض المصرى من أفضل التمريض حول العالم ويتم اطلاعهم على جديد المهنة من خلال الدورات التدريبية فى الوزارة والنقابة مؤكدة أن التمريض ملتزم بالقانون واخلاقيات المهنة وأوضحت نقيب التمريض أنه سيتم التنبية على التمريض فى المستشفيات العامة والمركزية والقطاع الخاص بمنع دخول ذوى المرضى الى منطقة العمليات والحضانات حرضا على سلامة المريض ومنعا لعدم اختراق خصوصياتة

وطالبت نقيب التمريض، رواد السوشيال ميديا بتحرى الدقة فيما يتم تداولة على السوشيال ميديا قبل توجيه اتهامات لصفوف التمريض، مؤكدة أن النقابة لا تتوانى عن تقصى حقيقة أى مخالفة تتعلق بأعضاء المهنة .