video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2019 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة التمريض توضح حقيقة فيديو "الرقص فى حضانة أطفال "

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:31 م
نقابة التمريض توضح حقيقة فيديو "الرقص فى حضانة أطفال " الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن هناك تعليمات موجهه للتمريض فى كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بالالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة، تأكيدا لنصوص قانون مزاولة مهنة التمريض.
 
وقالت نقيب التمريض، فى بيان اليوم، إن الفيديو المتداول لشاب يرتدى زي التمريض ويتراقص مع طفل حديث الولادة فى أحد المستشفيات ليس ممرضا، وإنما شاب يرتبط بصلة قرابة بالطفلة التى يرقص بها كنوع من الإحتفال على طريقته دون الاضرار بها، وهذا ما أكده الشاب وأهل الطفلة التى وصفو صلة القرابة بينهم بأنها ابنة خالة وتم التقاط الفيديو من 9 شهور  .
 
وأضافت نقيب التمريض ، أن النقابة مسجل بها ما يقرب من 250 ألف ممرض وممرضة جميعهم أقسموا على ألا يخترقوا خصصيات المريض ويحفظون أسراره، مؤكدة أن النقابة تتابع ما يصدر من أعضائها تجاه المريض ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى مقصر أو متجاوز.
 
 
وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن التمريض المصرى من أفضل التمريض حول العالم ويتم اطلاعهم على جديد المهنة من خلال الدورات التدريبية فى الوزارة والنقابة مؤكدة أن التمريض ملتزم بالقانون واخلاقيات المهنة وأوضحت نقيب التمريض أنه سيتم التنبية على التمريض فى المستشفيات العامة والمركزية والقطاع الخاص بمنع دخول ذوى المرضى الى منطقة العمليات والحضانات حرضا على سلامة المريض ومنعا لعدم اختراق خصوصياتة 
 
وطالبت نقيب التمريض،  رواد السوشيال ميديا بتحرى الدقة فيما يتم تداولة على السوشيال ميديا قبل توجيه اتهامات لصفوف التمريض،  مؤكدة أن النقابة لا تتوانى عن تقصى حقيقة أى مخالفة تتعلق بأعضاء المهنة .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة البرلمان" تطالب الحكومة بسد عجز الأطباء والتمريض

نقابة التمريض

ممرض يرقص بطفل فى الحضانه

تمريض




لا تفوتك
الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

غياب بوطيب يضع عمر السعيد على رأس هجوم الزمالك أمام المقاولون.. أيمن حفنى ينتظر فرمان جروس.. الخواجة السويسرى يدرس إعادة أحداد لمقاعد البدلاء والدفع بكهربا أساسيا.. ويطلب حصد الثلاث نقاط قبل القمة

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

"معسكر المنتخب" تميمة حظ تريزيجيه مع قاسم باشا.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة