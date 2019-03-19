موجز 1..جامعة القاهرة تسبق جامعات ليفربول وفلوريدا وجورجيا بالتصنيف الإنجليزى

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها لقاء مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لاستعراض خطة تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس "سي"، وكذا إجراء الفحص والعلاج من فيروس "سي" للأخوة اللاجئين في مصر، وما قاله السفير البريطاني في القاهرة، السير جيفري آدامز، إن مصر اتخذت خطوة إلى الأمام لتشكيل اقتصاد مستدام و شامل يستفيد منه جميع المصريين، محمود فتح الله مدافع بدرجة "حلاق" داخل المسجد الحرام.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :

‏‫رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بعلاج مليون إفريقى من فيروس "سى"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية التى صدرت فى ختام أعمال ملتقى الشباب العربى الإفريقى، الذى استضافته مدينة أسوان مؤخراً، لاستعراض خطة تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس "سي"، وكذا إجراء الفحص والعلاج من فيروس "سي" للأخوة اللاجئين في مصر، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

السفير البريطاني بالقاهرة: مصر اتخذت خطوة إلى الأمام لتشكيل اقتصاد مستدام

قال السفير البريطاني في القاهرة، السير جيفري آدامز، إن مصر اتخذت خطوة إلى الأمام لتشكيل اقتصاد مستدام و شامل يستفيد منه جميع المصريين، بحسب بيان من السفارة البريطانية اليوم.

الأرصاد: طقس الغد حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

جامعة القاهرة تسبق جامعات ليفربول وفلوريدا وجورجيا بالتصنيف الإنجليزى 2019

حققت جامعة القاهرة، تقدمًا كبيرًا فى التصنيف الإنجليزى "QS" لأفضل الجامعات فى العالم على مستوى التخصصات الأكاديمية لعام 2019 لأول مرة، حيث سبقت الجامعة عددا كبيرا من الجامعات العالمية الكبرى، سواء فى أمريكا وأوروبا وحتى على مستوى جامعات الشرق الأوسط وأفريقيا.

الإسكان: فتح باب التقدم لحائزى أراضى مدينة سفنكس لتقديم مستنداتهم لجهاز المدينة

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019 وحتى يوم الأربعاء 24/4/2019، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

التعليم: حصر ميدانى للمعلمين للاستقرار النهائى على العجز

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه بعد انتهاء مسابقة المعلمين المؤقتين سيتم عمل حصر ميدانى لجميع المعلمين، للاستقرار على العجز النهائى.

30 عاما على استرداد طابا.. كواليس أشرس معركة دبلوماسية مصرية لاستعادة الأرض.. قصة العلامة "91" التى حاولت تل أبيب طمسها لسرقة الأرض.. وشهادة 3 ضباط يوجوسلاف حولت مسار القضية لصالح القاهرة فى التحكيم الدولى

تعد أبرز معارك الدبلوماسية المصرية معركة «أم الاستقلال» التى بدأت عقب انتصارات حرب أكتوبر 1973، وصولا إلى معركة تحرير طابا التى نجحت مصر عبر عقول دبلوماسييها فى خوض معركة كبيرة على مدار سبع سنوات، وتكللت تلك الجهود بالنجاح فى استرداد سيناء وطابا بشكل كامل، بدأت معركة استرداد طابا فى أكتوبر 1981.

حلاق فى الحرم.. محمود فتح الله مدافع بدرجة "مزين" داخل المسجد الحرام

النجم محمود فتح الله ظهر مؤخرا من خلال فيديو داخل الحرم المكى، متألقا أيضا لكن فى مجال آخر، حيث أظهر قدراته ومهاراته فى "الحلاقة" للمعتمرين داخل المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، حيث التقط أحد أصدقائه الفيديو ونشره "فيتو" وهو اسم الشهرة للنجم الكبير.

عضو بالكونجرس يقاضى تويتر ويطالب بتعويض 250 مليون دولار

قالت مجلة "بولتيكو" الأمريكية إن عضو مجلس النواب الأمريكى ريفين نونيز يقاضى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وثلاثة من مستخدميه للحصول على تعويض قدره 250 مليون دولار، وقال إنه تعرض للتشويه، وأن قوة موقع التواصل الاجتماعى شاركت فى حظر للآراء المحافظة، ونفذت بشكل انتقائى شروطه على الخدمة لصالح المعارضين للحزب الجمهورى.

تريزيجيه بديلاً لمحمد صلاح فى تشكيلة أجيرى.. ووردة فى "اليسرى" أمام النيجر

يدرس الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى، الدفع بمحمود تريزيجيه فى الجبهة اليمنى كجناح أيمن على أن يتم الدفع بعمرو وردة فى الجبهة اليسرى لتعويض غياب محمد صلاح الذى حصل على راحة من المعسكر الحالى للتركيز فى المرحلة الحالية لفريقه فى الدورى الانجليزى.

رئيس ميناء الإسكندرية يوضح حقيقة تكدس السيارات بسبب "خليها تصدى" .. صور

قال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن تكدس السيارات داخل الميدان طبيعى، وليس له علاقة بحملة "خليها تصدى" التى تدعو لمقاطعة شراء السيارات بسبب زيادة الأسعار.

وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تطعيم قرابة 16 مليون طفل الشهر الماضى ضد شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، موضحة أن وزارة الصحة تسير فى عدة مبادرات للحفاظ على صحة الأطفال والمصريين.

ارتفاع إنتاج مصر من السمك لـ1.65مليون طن سنويا..إلغاء رسوم الصادر على الأسماك الطازجة ورفع سعر البلطى20%..من 80 لـ150جنيها لكيلو الفسيخ وشم النسيم سيرفع أسعاره..زيادة الاستهلاك لـ2 مليون طن والاستيراد 250ألف طن

كشف أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك فى غرفة القاهرة التجارية، ارتفاع إنتاج مصر السمكى إلى مليون 650 ألف طن أسماك سنويا مقارنة بمليون و 500 ألف، مرجعا ذلك إلى التوسع فى إنشاء المزارع السمكية ومنها مشروعات بركة غليون ومشروعات أخرى.

أحمد فتحى يستعلم عن أسباب استبعاده فى الأهلى

استعلم أحمد فتحى نجم دفاع النادى الأهلى من الجهاز الفنى لفريقه بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتي، عن أسباب استبعاده من الحسابات الفنية، وغيابه عن التشكيل الأساسى رغم عودته من الإصابة فى العضلة الأمامية منذ فترة ليست بالقصيرة.