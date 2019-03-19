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مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة بالطابق الرابع بالشرقية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:47 م
مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة بالطابق الرابع بالشرقية مصرع عامل - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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لقى عاملان، مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهما من أعلى سقالة بالطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع كلً من: "حسينى ش" 32 سنة، نقاش، و"أحمد م ع" 22 سنة، نقاش، مقيمان قرية الدادمون، إثر سقوطهما من أعلى سقالة، وذلك أثناء قيامهما بعمل الدهانات بالطابق الرابع بعمارة سكنية تحت الإنشاء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 


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