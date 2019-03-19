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مشروع تخرج بكلية الإعلام يوثق جهود منظمة خريجى الأزهر في أفريقيا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:05 م
مشروع تخرج بكلية الإعلام يوثق جهود منظمة خريجى الأزهر في أفريقيا مشروع تخرج بكلية الإعلام يوثق جهود منظمة خريجى الأزهر في أفريقيا
كتب لؤى على
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وثق مشروع تخرج بكلية إعلام جامعة الأزهر، الجهود التى تقوم بها المنظمة العالمية لخريحي الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، نحو القارة السمراء، مؤكدا على دورها الهام والحيوى فى مكافحة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال داخل مختلف دول إفريقيا.

وتناول مشروع التخرج الذى ضم عدد من طلاب السنة النهائية بقسم العلاقات العامة والإعلان بإعلام الأزهر ، "محمود الديب، إسماعيل العزازي، عبد الله جميع، محمد شلبي، محمد النجار، أحمد عبد الناصر"، توثيق جهود فروع المنظمة داخل إفريقيا وحرصها على نشر رسالة الأزهر الشريف في ربوع القارة السمراء، من خلال، تدريب الأئمة الأفارقة، تفنيد الفكر المتطرف بالمحيط الأفريقي، التعريف بصحيح الدين وترسيخ وسطية الإسلام، عن طريق العديد من الأنشطة والفعاليات منها المؤتمرات والندوات وترجمة إصدارات المنظمة باللهجات واللغات المحلية للشعوب الأفريقية، تأهيل أبناء القارة السمراء لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، برامج متعددة لدعم الطلاب الوافدين من دول إفريقيا ثقافيًّا واجتماعيًّا وترفيهيًّا.

وحرص العاملون بالمنظمة على تقديم الدعم الكامل للمشروع المعد تحت عنوان "الأزهر قلب أفريقيا النابض" كحملة تعريفية بجهود الأزهر الشريف ومنظمة خريجي الأزهر نحو القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية للأزهر داخل دول أفريقيا، خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي باعتبار الأزهر الشريف قوة مصر الناعمة، مما دفع المنظمة العالمية لخريحي الأزهر لإعلان "2019" عاما لأفريقيا.

 

 


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الازهر الشريف

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