محمد الرشيدى: لم أكن أتخيل كم وحجم الإشاعات على السوشيال ميديا التى كشفها "فالصو"

وائل ربيعى - تصوير كريم عبد العزيز

شكر المهندس محمد الرشيدى، رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، أولياء أمور الطلاب الذين يحضرون حفل مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الإعلام بالجامعة اليوم الثلاثاء، بمسرح جامعة النهضة ببنى سويف، مؤكدا أنهم بذلوا التضحيات ولم يبخلوا بها لتعليم أولادهم وضمان مستقبلهم وليكون لديهم الأدوات والمهارات التى تساعدهم فى مشوارهم بالحياة.

وأضاف الرشيدى، بكلمته خلال حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بجامعة النهضة، "أتكلم إلى الطلاب الذين على وشك التخرج، أنتم الآن فى منعطف طرق خطير فى الحياة وهذه هى بداية المشوار وليست نهايته وبداية المستقبل وأقول لكم لا تتوقفوا عن التعليم فكما يقول المثل الشعبى الصحيح جدا "المعلم يموت ولا يتعلم" وهذه القاعدة الأولى فى النجاح من خلال تطوير النفس ومتابعة الجديد والإمكانيات المطلوبة لمواجهة ما هو أت لتظلوا حريصين على التطوير المستمر فى المستقبل".

وتابع الرشيدى أن العقل السليم فى الجسم السليم، قائلا: "لديكم بالجامعة رفاهية الوقت وفى العمل سيبدأ الالتزام الحقيقى ولابد أن تفكر فى منح نفسك وقتا ولو صغيرا لممارسة الرياضة والعمل على تطوير المهارات الشخصية للطالب والعمل على صقل الخبرات التى يحتاجها سوق العمل ومنها مهارات التواصل والعرض والفهم للصناعة التى سيعمل بها وواجباته والعمل فى فريق، فاحرصوا دائما على التواضع فمن تواضع لله رفعه وكلما كنت متواضعا وصبورا سيحبك الناس والنجاح ليس على الناصية فالمشوار كبيرا للغاية ولابد أن يعود عليك بفائدة".

وقال الرشيدى للطلاب: "كن إنسانا بسيطا فى كل الأمور الشخصية والعملية وواقعى فى الوقت نفسه واحرص دائما على أمانة الكلمة فأنتم بمهنة تؤثر بشكل قوى على المجتمع والناس ولم أكن أتخيل كم وحجم الإشاعات التى تخرج على الميديا والسوشيال ميديا خلال الفترة الحالية وهى ما كشفها موقع فالصو فاحرصوا على الأمانة ومصداقية الكلمة فجامعتكم فخورة بكم وستظل كذلك ونريد منكم تشريفنا فى كل منافسة وكل مكان تتواجدون به".