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الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:21 م
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ضمن مبادرة "حياة كريمة "

محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان للسيدات المعيلات مقدمة من جمعية الأورمان

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:59 م
محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان للسيدات المعيلات مقدمة من جمعية الأورمان الأورمان تدعم زواج عدد 10 فتيات يتيمات بمحافظة الغربية
المنيا – فريق المحافظات – الغربية مصطفى عادل
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سلم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، صباح اليوم، 200 شهادة أمان مقدمة من جمعية الأورمان ، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، بالتعاون مع البنك الاهلى، للمستحقات من الأرامل والمطلقات والمهجورات وذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، وذلك في إطار تفعيل مبادرة شهادة أمان لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر المستحقة والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة.
 
حضر التسليم، محمد عبد الفتاح ،سكرتير عام المحافظة، وأحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسيد الشوربجى، مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
 
وأشاد المحافظ، بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات، في خدمة أبناء المجتمع والتخفيف عن كاهلهم، والمساهمة في حل مشكلاتهم، من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية الهامة للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها في حدود الإمكانات المتاحة.
 
من جانبه، قال سيد الشوربجي ، مدير فرع جمعية الأورمان، إن الحالات المستفيدة تم اختيارها بعد إجراء بحث اجتماعي، تم بالتعاون مع التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية وتحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
 
وفى السياق ذاته، نجحت جمعية الأورمان، وضمن جهودها لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في دعم زواج 10 من الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا خلال شهر مارس بمحافظة الغربية.
 
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم الجمعية لزواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتى تأخر زواجهن، بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن .
 
وأوضح شعبان، أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة الغربية، حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة، ابتداءً من طنطا ثم المحلة الكبرى و سمنود و السنطة و زفتى و قطور و كفرالزيات وبسيون ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة.
 
يذكر أن جمعية الأورمان، سعت ومنذ انطلاق عملها الخيرى في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحى حياتهم، وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لاسعاد أبناء هذه الشريحة، ولفت انظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعى لدعم تزويج الفتيات اليتيمات وامداد أسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.
 
الأورمان تدعم زواج عدد 10 فتيات يتيمات بمحافظة الغربية (1)
الأورمان تدعم زواج عدد 10 فتيات يتيمات بمحافظة الغربية (1)

الأورمان تدعم زواج عدد 10 فتيات يتيمات بمحافظة الغربية (2)
الأورمان تدعم زواج عدد 10 فتيات يتيمات بمحافظة الغربية (2)

محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (1)
محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (1)

محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (2)
محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (2)

محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (3)
محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (3)

محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (4)
محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (4)

محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (5)
محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (5)

محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (6)
محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (6)

محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (7)
محافظ المنيا يٌسلم 200شهادة أمان من الأورمان للسيدات المعيلات (7)

 


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