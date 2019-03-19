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محافظ القليوبية يشارك فى حفل تكريم خريجى مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:24 م
محافظ القليوبية يشارك فى حفل تكريم خريجى مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها محافظ القليوبية يشارك فى حفل تكريم خريجى مبادرة
القليوبية - إبراهيم سالم
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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، فى حفل تكريم خريجى المرحلة الأولى من مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وإدارة التعليم الفنى، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب، والدكتور هشام البطش نائب رئيس الجامعة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وصادق السيد مدير التعليم الفني.

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وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بإتمام المرحلة الأولى من مبادرة "صنايعية مصر" مع خيرة شباب مصر الشباب الذى فى يده الخير والنماء ومستقبل مصر الواعد، مقدما التهنئة لرئيس الجامعة الجديد الدكتور جمال السعيد على ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه رئيسا لجامعة بنها، متمنيا له مزيدا من التقدم والنجاح ومقدما الشكر أيضا للدكتور حسين المغربى القائم بعمل رئيس الجامعة السابق ولنواب رئيس الجامعة ومدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر على جهوهم المبذولة فى إنجاح المبادرة.

 

وأكد المحافظ أن "صنايعية مصر" هم قوى مصر الناعمة فلدينا شباب إذا تم منحهم الفرصة سيكونون مبدعين وهذا ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل أن تكون مصر قوة اقتصادية كبيرة، لذا فإننا نجحنا فى المحافظة بدعم الجامعة ومديرية التربية والتعليم اللذان لها دور فعال ومميز فى خدمة المجتمع والبيئة.

 

وطالب المحافظ، فى كلمته بتأهيل الطلاب للقيام بمشروعات اقتصادية، وأن المحافظة تدعم الشباب من أجل قيامهم بالمنافسة فى سوق العمل فنجاح مصر الاقتصادى بأيدى شبابها ودعم الجامعة والتربية والتعليم، مؤكدا أن لدينا أساتذة خبراتهم وقدراتهم تفوق بكثير القدرات الدولية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية التى تحمل الخير لشباب مصر وصقل مواهب الطلاب وتدريبهم ليكونوا نموذج مشرف فى المستقبل.

 

ومن ناحيته وجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، التحية والتقدير للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية على دعمه لجامعة بنها، مطالبا بمزيد من الدعم المستقبلى، مشيدا بنجاح المرحلة الأولى من مبادرة "صنايعية مصر" ودور الدكتور حسين المغربى القائم بعمل رئيس الجامعة السابق وقيامه بعمل رئيس و3 نواب للجامعة فى آن واحد.

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وحول المبادرة قال رئيس الجامعة: إننا ندعم تلك المبادرات المجتمعية بشكل كامل وهناك تطورا لمفهوم دور الجامعة فى العمل المجتمعى والذى سنعمل عليه خلال المرحلة المقبلة، ونريد أن نجعل جامعة بنها هى بيت الخبرة الرئيسى فى المحافظة والدور المجتمعى هو المستقبل الذى سنعمل عليه، وخلال المرحلة الثانية سيتم التعاون مع المجتمع المحلى موجها الشكر لجمعية الشبان المسلمين لدعمها للمرحلة الثانية .

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وبدوره أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتى تم تدشينها بجامعة بنها تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبرعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبرعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ممثلة فى التعليم الفنى تحت إشراف المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، بالمديرية نجحت فى تحقيق الأهداف التى تم وضعها لتلك المبادرة حيث تم تدريب 165 طالبا خلال المرحلة الأولى من طلاب التعليم الفنى موجها التحية والتقدير لكل من ساهم فى انجاح المبادرة التى قادتها محافظة القليوبية والجامعة حيث تم تديب الطلاب على الصناعات المختلفة.

 

وأضاف أنه تم اطلاق المبادرة بمشاركة 164 طالبا وطالبة من مدارس التعليم الفنى بالمحافظة، شاركوا فى ورش عمل تدريبية كمرحلة أولى بكليات الهندسة والفنون التطبيقية والتربية النوعية والحاسبات والمعلومات وكافة الكليات بالجامعة التى توجد بها تخصصات تتعلق بالتعليم الفنى بهدف الأرتقاء بافكارهم وتدريبهم واعدادهم ليكونوا نواة وركيزة للصناع المهرة فى مصر بشكل يعود على الوطن بالإيجابية الحقيقية .

 
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