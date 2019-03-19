محافظ الجيزة يتفقد معرض منتجات التعليم الفنى.. صور

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض منتجات التعليم الفنى لطلاب محافظة الجيزة، وأشاد بما عرضه الطلاب من منتجات شملت أعمال يدوية وتحف خشبية، وقطع أثاث ومفروشات وملابس من صنع الطلاب وصناديق لحفظ المقتنيات الذهبية، ومأكولات من اقسام الاقتصاد المنزلى وغيرها.

وحرص المحافظ على مصافحة الطلاب والتقاط الصور التذكارية معهم، مشيدا بالأعمال التى قدموها والمجهود المبذول لإخراجها بالجودة العالية، وكذلك تنوعها فى مختلف المجالات، مؤكدا على دعم الدولة الكامل للتعليم الفنى وحرصها على التسويق لتلك المنتجات، وحل المشاكل التى تواجه الطلاب، وتقديم التدريب المكثف للارتقاء بجودة المنتجات.

وشمل الملتقى الذى شارك فيه عدد من مسئولى التعليم، عقد عدة جلسات حوارية تم خلالها بحث مشكلات التعليم الفنى فى مصر وسبل تطويره ودور التعليم الفنى فى التنمية الصناعية حيث قام على إدارة الجلسات الحوارية عدد من المتخصصين فى مجالات التعليم الصناعى والزراعى والوحدة المركزية لتيسير الإنتقال الى سوق العمل.

ويأتى الملتقى فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى 31 مارس المقبل.

شارك فى الملتقى الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة واشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية.