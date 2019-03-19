محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والمبانى المخالفة

أسيوط ـ هيثم البدرى

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء بضرورة التصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء، والتعدى على الأراضي، والتنسيق مع الجهات الأمنية لشن حملات مكثفة ودورية لرصد هذه الحالات، وإزالتها في المهد للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الفساد وردع المخالفين، والحفاظ على هيبة الدولة وصون حقوقها وأرواح مواطنيها.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم شن عدة حملات مكثفة بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة، تمكنت من تنفيذ إزالات فورية لحالات بناء مخالف وتعدي على أراضي زراعية في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين موجها بضرورة المتابعه الدورية، لإزالة أي تعديات جديدة وعدم التهاون مع المخالفين وتوقيع عقوبات رادعة عليهم.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة القوصية، إزالة فورية لتعدي بالنباء على أرض زراعية بقرية الحرادنة التابعة للوحدة المحلية بمير، وتم إزالة الشدة الخشبية، استمرارًا للجهود المبذولة لمحاربة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أسيوط، حملة تم خلالها إزالة شدة خشبية بقرية البورة بإسكندرية التحرير بمنزل بالدور الثاني، وإزالة شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي بمنزل مخالف بناحية المطيعة، وجاري المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد.

وقام حي شرق بمدينة أسيوط، بالتنسيق مع قسم الإدارة الهندسية والاشغالات بإزالة شدة خشبية لبناء مخالف بشارع سلامة حجازي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي مركز البداري، تم إزالة وفك شدة خشبية بالدور الثاني لأحد المنازل لم يصدر لها ترخيص بناء بعزبة سرور بقرية نجوع المعادي، كما تم ردم قواعد في المهد لتعدي علي أرض أملاك دولة بقرية العتمانية بحري وإزالة التعدي بشكل فوري.

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، إزالة شدة خشبية لأعمال خرسانية بزمام الوحدة المحلية لقرية المعابدة، كما تم إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بمساحة حوالي 2 قيراط بحوض سواده زمام قريه الحمام، فضلًا عن إزاله أعمال بناء علي أرض زراعية بجزيرة الحاوي التابعة لقريه بني إبراهيم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الغنايم، بحملة لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتم تنفيذ إزالة فورية لتعدى على أرض زراعية بمدينة الغنايم وجاري المتابعة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، أعمال ردم لحالتين حفر أساس على أراضي زراعية بعزبة الكوم التابعه لأم القصور، على مساحة 400 متر تقريبًا، والتحفظ على معدات الحفر والبناء، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية.