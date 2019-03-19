محافظ أسوان: ملتقى الشباب الأفريقى حقق مكاسب عديدة للمواطن الأسوانى

أسوان ندى سليم

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن ملتقى الشباب العربى الإفريقى الذى عقد مؤخراً برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق العديد من المكتسبات للمواطن الأسوانى البسيط، حيث تم عرض المطالب والإحتياجات الجماهيرية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها الإحلال والتجديد للشبكات القديمة والمتهالكة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان بعد الإنتهاء من تركيب وتجديد المحابس الرئيسية، موضحاً بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستقوم بإجراء دراسة موسعة لأسباب مشاكل هذه الشركات ووضع خطة وآلية متكاملة للإحلال والتجديد بشكل تدريجى للقضاء على هذه المشكلة المزمنة التى مر عليها سنوات عديدة.

وأشار محافظ أسوان، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الإتفاق مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى بعقد إجتماع تنسيقى بين المحافظ ورؤساء البنوك الوطنية بالقاهرة خلال الأسبوع الحالى، من أجل عرض هذه المطالب تمهيداً لقيام هذه البنوك بدعم مشروعات البنية التحتية والخدمية، فضلا عن ضخ المزيد من الإستثمارات فى مجالات عديدة للإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية وأيضاً لتكون أسوان نقطة إنطلاقه لتصدير منتجات هذه المشروعات نحو الأسواق الإفريقية.

كما لفت، إلى أنه تم التنسيق مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لعقد إجتماع مماثل خلال الأسبوع الحالى أيضاً، مع مسئولى الوزارة، لدراسة إقامة قاعة مؤتمرات كبرى مجهزة بأحدث الإمكانيات والوسائل التكنولوجية لإستضافة الأحداث المختلفة، فضلاً عن الترويج والتسويق السياحى لأسوان وإستثمار المقومات السياحية والمنتج المتنوع لها بأنماط سياحية متعددة وذلك إستكمالاً للموسم السياحى الحالى الناجح.

وأضاف اللواء أحمد إبراهيمن، بأنه بالإضافة لذلك، تم إدراج إستكمال مشروع الطريق الدائرى الشرقى، مع تنفيذ خطة لرصف باقى الشوارع الداخلية والأحياء السكنية ضمن قائمة المطالب المعروضة على رئيس الوزراء، وهى التى تتوازى مع إستكمال أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة لعام 2018/2019، حيث تم الإنتهاء حتى الآن بنسبة 71 % من هذه الأعمال، والتى شملت رصف طرق مطلع الشيخ هارون والمسلة الناقصة ومدخل حى العقاد وغيرها ، بجانب الإنتهاء من إعادة الشئ لأصلة بنسبة 88 % فى حين جارى العمل فى رصف مطلع الصداقة الجديدة من ناحية الجزيرة ، كما سيتم البدء فى رصف مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل بعد الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمنطقة الزيداب ، وأيضاً خط مياه الشرب المغذى للمنطقة.

وأشار، إلى أن هناك العديد من المكاسب الأخرى، التى حصلت عليها أسوان نتيجة لإستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى من أبرزها إنشاء منطقة حرة عامة بأسوان ، وأيضاً توسعة مدرجات إستاد أسوان الرياضى لإستقبال البطولات والأحداث الرياضية والشبابية المختلفة، بجانب تطوير ورفع كفاءة المعسكر القومى للشباب ، فضلاً عن الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع الصالة المغطاة الجديدة .