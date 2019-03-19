محافظة الأقصر: اختيار 4 سيدات من أصل 14 تقدموًا لمسابقة الأم المثالية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم تنظيم مسابقة الأم المثالية بمديرية التضامن بالأقصر، بناء على تعليمات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وتوجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، وقد تقدم للمسابقة هذا العام 14 سيدة، وتم الاختيار فيما بينهم بمنتهى الشفافية، حيث كان يتم طمث اسم السيدة وعرض قصتها فقط من مدير ادارة الاسرة والطفولة بالمديرية على لجنة مشكلة من عناصر مميزة من مختلف التخصصات بالمحافظة ومن بينهم رئيس المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاقصر، وبرئاسة محمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت المحافظة – في بيان صحفي – أنه تم إختيار 4 سيدات من قبل المتقدمات من قبل اللجنة حيث توافرت فيهم شروط الام المثالية وتم رفع ملفات السيدات الاربعة الى الوزارة التي قامت بدورها بعمل لجنة اختيار على مستوى الجمهورية، والتي نتج عنها فوز السيدة أمل جرجس مسعد بالأم المثالية على مستوى محافظة الاقصر، والثانية على مستوى الجمهورية.

وحصدت السيدة "أمل جرجس مسعد" من محافظة الأقصر على المركز الثاني للأم المثالية على مستوى الجمهورية، في القائمة التى أعلنت عنهم وزارة التضامن الاجتماعي، كما جاءت في المركز الأول على مستوى محافظة الأقصر، وهي ارملة منذ اكثر من 15عاما وتبلغ من العمر 52 سنة وحاصلة على بكالوريوس تجارة ولديها ثلاث ابناء احدهم حاصل على ليسانس الالسن والثاني بكالوريوس تجارة والثالث فى نهائي كلية الهندسة، وقد تم اختيارها من بين 14 سيدة تقدموا للحصول على لقب الأم المثالية الى مديرية التضامن بالأقصر، وبدأت قصة كفاحها عندما توفى عنها زوجها بعد صراع مع المرض بورم بالمخ وترك لها ثلاث ابناء حيث كانت الابنة الاولى بالصف الثانى الاعدادى والولدين توئم في الصف الثانى الابتدائى وكانت تتقاضى معاش 140 جنية فقط وحصلت على مكافاة بسيطة من نقابة المرشدين السياحين، ومن قسوة ظروف الحياة والمعيشة بدأت تبحث على عمل شريف فساعدها اهل الخير في العمل بإحدى المدارس الخاصة براتب 150جنية ولم يكن هذا الراتب البسيط يعين على تكاليف الحياة وتعليم الابناء فتركته، وبدأت تسعى على عمل اخر يساعدها على المعيشة فتعلمت بعض اشغال الخزف واللولي فكانت تصنع منه الاكسسوارات المميزة وتبيعها، ثم قامت بعمل مفروشات وبيعها من خلال الانترنت.