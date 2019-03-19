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كوريا الشمالية تمد يدها للصين بعد تأزم الحوار مع واشنطن

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:53 م
كوريا الشمالية تمد يدها للصين بعد تأزم الحوار مع واشنطن زعيم كوريا الشمالية
سول (أ ش أ)
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ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تبحث عن مخرج بعد تحرك واشنطن لتعزيز عقوباتها المفروضة عليها فى الوقت الذى يكتنف الغموض مسيرة المفاوضات النووية بعد انتهاء محادثات القمة الثانية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدون نتيجة تذكر.

وأوضحت (يونهاب) أن الاهتمام يتركز حول إمكانية إقامة علاقة استراتيجية وثيقة بين كوريا الشمالية والصين بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 على إقامة العلاقات بينهما فى هذا العام.

ووفقا لمصدر فى بكين، طلبت كوريا الشمالية من الصين مشاركة عدد كبير من الشركات الصينية فى "معرض المنتجات العالمية لفصل الربيع 2019" المنعقد فى بيونج يانج خلال الفترة من 20-24 من مايو المقبل.

وقال مصدر آخر إن كوريا الشمالية تسعى لجذب عدد كبير من الشركات الصينية للمعرض المقبل حيث تؤكد وجود مناخ آمن فى شبه الجزيرة الكورية وسياسات بلادها الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي.

وسبق أن شاركت فى المعرض المقام تحت رعاية جميع الوزارات الاقتصادية والصناعية حوالى 600 شركة محلية وأجنبية سنويًا.

وفى العام الماضي، شاركت حوالى 100 شركة صينية فى المعرض الذى استعرض مستلزمات يومية ومنتجات الترفيه والأدوية والأدوات الطبية والإلكترونيات والآلات والسيارات وقطع الغيار وأدوات الإضاءة وأجهزة الأمان وغيرها.

وفى ديسمبر من العام الماضي، زار الوفد الكورى الشمالى الصين لشرح طلب السوق الكورية الشمالية والتسهيلات للشركات الصينية الشريكة المحتملة.

غير أنه بعد انتهاء لقاء القمة الثانى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة واحتفاظ واشنطن بموقف متشدد من قضية رفع الحصار على كوريا الشمالية ما لم تكن هناك إجراءات التفكيك النووى الكامل، بات من الصعب تحقيق مشاركة العدد الكبير من الشركات الصينية فى المعرض دعمًا لزيارة الزعيم الصينى شى جين لكوريا الشمالية خلال العام الجاري.

 


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