فلوسه كتير.. ترامب يتبرع بـ400 ألف دولار من راتبه لمؤسسات أمريكية ..صور

كتب محمد رضا

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن تبرعه براتبه السنوى لصالح وكالات ومؤسسات وطنية أمريكية على مدار العام، وذلك فى إطار دعمه لتلك المؤسسات، مؤكدًا أن الصحافة لن تكتب عن هذا الأمر، وأنه لا يحتاج إلى وسائل الإعلام لتناول الأمر.

وقال الرئيس الأمريكى ترامب، فى تعليق على صورة ضوئية من أول "شيك" يتبرع به بقيمة 100 ألف دولار، "على الرغم من أن الصحافة لا تحب الكتابة عنها، ولا أحتاج إليها، فإننى أتبرع بمرتب رئاسى السنوى بمبلغ 400 ألف دولار لوكالات مختلفة على مدار العام، وهذا إلى وزارة الأمن الداخلى – فى إشارة إلى شيك قيمته 100 ألف دولار.. إذا لم أفعل ذلك فسوف يكون هناك جحيم على الدفع من وسائل الإعلام المزيفة!".



تدوينة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

ويذكر أن استطلاع جديد للرأى أظهر تراجعا واضحا فى ثقة المواطنين الأمريكيين فى تحقيق المحقق الخاص المكلف من وزارة العدل روبرت مولر فى تدخل روسى مزعوم فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016 وتواطؤ مقربين من ترامب مع موسكو، موضحًا أن نصف الأمريكيين باتوا يصدقون أن تحقيق مولر هو "مطاردة ساحرات" كما يصفه ترامب.

وأعرب نصف المشاركين فى الاستطلاع، الذى أجرته صحيفة "يو. إس. إيه. توداى" بالاشتراك مع جامعة "سوفولك" الأمريكية، ن اتفاقهم مع تأكيد ترامب أن تحقيق مولر يبحث فى مزاعم غير حقيقية أو "مطاردة ساحرات" كما يصفها الرئيس الأمريكي، وأن الأخير خضع لتحقيقات أكثر من الرؤساء الأمريكيين السابقين لأسباب سياسيةـ بينما رفضت نسبة 47% من المشاركين تلك الرؤية، ولم يكن لدى 3% رأى فى هذا الشأن، حسب ما نشرت "يو. إس. إيه. توداي" على موقعها الإلكترونى، الاثنين.



الشيك الأول من تبرعات الرئيس دونالد ترامب

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد كلَّفت مولر، فى مايو 2017، بالتحقيق فى "أى علاقة وتنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد لهم علاقة بحملة ترامب الانتخابية، وأى أمور قد تكون نتجت أو قد تنتج مباشرة من التحقيق"، كما يحقق فريق مولر فى إعاقة ترامب سير العدالة.

ووجّه التحقيق، حتى الآن، اتهامات لـ34 شخصا، بالعمالة لصالح الاستخبارات الروسية بينهم بعض أقرب مستشارى ومساعدى ترامب السابقين. ويشير التحقيق إلى سعى حملة ترامب للاستفادة من جهود روسية معقدة فى 2016 للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة لصالح المرشح الجمهورى آنذاك، كما أسفر التحقيق عن إدانة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب، لكن فى قضايا غير ذات صلة بالتدخل الروسى.

وأظهر استطلاع "يو. إس. إيه. توداى"، أيضا، انخفاضا حادا في دعم الأمريكيين لإمكانية أن ينظر الكونجرس في إجراءات الطعن على ترامب وعزله؛ حيث انخفضت بنسبة 10% نزولا من 38% في أكتوبر الماضي، إلى 28% في الوقت الجارى.

ولم يفت ترامب فرصة الاستفادة من الاستطلاع للتأكيد على صحة موقفه، مشيرا إلى نتائجه عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ورأى أن "قليلين للغاية" يعتقدون أن التحقيق شرعي، متسائلا عما إذا كانت الحقيقة ستتضح، يأتى هذا فيما يترقب الأمريكيون نشر تقرير مولر الذي سيعرض فيه نتائج تحقيقاته، لكن من غير المعروف حتى الآن متى سيسلم المحقق الخاص تقريره لوزارة العدل.