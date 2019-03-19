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ضبط 10 آلاف كيس مواد غذائية مغشوشة بالفيوم

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:32 م
ضبط 10 آلاف كيس مواد غذائية مغشوشة بالفيوم حملة تموينية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط 10080 كيس و60 كجم سلع غذائية "سناكس"، مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية، بمصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص، بقرية المشرك بمركز الشواشنة .
 
 
وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط "ع.م" (27 سنة-مدير مسئول بمصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص)، بقرية المشرك بمركز الشواشنة، به 10080 كيس، و60 كجم سلع غذائية "سناكس" مغشوش وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومقلد العلامة التجارية لشركة الاتحاد بقرية المشرك بمركز الشواشنة.
 
 
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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