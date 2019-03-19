ضبط مستشفى يخزن اللحوم الحمراء داخل ثلاجة حفظ عينات التحاليل

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة شؤن البيئة بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم، حملة مكبرة على المستشفيات الخاصة للتأكد من إلتزامها بمعايير الأمن والسلامة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك في إطار تشديد الأحكام الرقابية على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد رئيس الحي، أنه أثناء المرور على أحد المستشفيات الخيرية تبين وجود مخالفات بيئية واختلاط المخالفات الطبية الخطرة بالمخالفات الآدمية، وعدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية، مشيرا إلى أنه فى غياب الرقابة على المستشفيات الخيرية تلاحظ وجود تخزين اللحوم الحمراء داخل ثلاجة حفظ عينات التحاليل.

وأوضح رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أن الحملات مستمرة للقضاء على المخالفات بكافة أنواعها، وأنه سيتم تطبيق القانون على جميع المخالفين، مؤكدا أنه يضع صحة المواطن أولى أهدافه.