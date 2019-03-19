ضبط لصين تخصصا فى سرقة المنازل بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب من تنفيذ أحكام وآخر كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة مساكن بالجيزة، اعترفا بارتكاب 5 وقائع.
أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، قيام شخصين بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب متخذان منطقة 6 أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة بدائرة القسم تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة مسكن بذات الأسلوب، وأرشد المتهمان عن أماكن إخفاء المسروقات، حيث تم ضبطها وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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