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ضبط شبكة آداب بشقة سكنية بنزلة عبداللاه فى أسيوط

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:02 م
ضبط شبكة آداب بشقة سكنية بنزلة عبداللاه فى أسيوط ضبط شبكة دعارة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن أسيوط اليوم، القبض على شبكة لتسهيل وممارسة أعمال الدعارة مكونة من سيدتين داخل شقة سكنية بمنطقة نزلة عبد اللاه بمدينة أسيوط وجارى العرض على النيابة العامة .

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الآداب برئاسة العقيد عبدالغفار محمود رئيس مباحث القسم، من ضبط شبكة لتسهيل وممارسة أعمال الدعارة والآداب واستقطاب النساء الساقطات وراغبى المتعة الحرام من الرجال مكونة من سيدتين "هـ.م.ع" 35سنة، لا تعمل، ومقيمة الوليدية فى وضع مخل مع المدعو "ع.م.ع" 40 سنة، لا يعمل، ومقيم العصارة الفتح، كما تم ضبط "س.م.ع" 35سنة، لا تعمل مقيمة العجوزة الجيزة فى وضع مخل مع المدعو " أ.س.م" 29 سنة، عامل مقيم بقرية بصرى بمركز الفتح داخل شقة سكنية بمنطقة نزلة عبداللاه وبحوزتهم مبالغ مالية ومنشطات وأدوية جنسية.

كانت معلومات قد وردت للعقيد عبد الغفار محمود رئيس مباحث قسم الاداب، تفيد قيام إحدى السيدات بإدارة شقة سكنية بمنطقة نزلة عبداللاه فى أعمال منافية للاداب واستقطاب الساقطات وراغبى المتعة الحرام إلى داخل الشقة السكنية مقابل مبالغ مالية تعدت 500 جنيه للشخص .

تم استئذان النيابة العامة وتشكيل فريق بحث، وتم مداهمة الشقة السكنية مكان الواقعة، وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة محمول ومنشطات جنسية وفى أوضاع مخلة فى ذات المكان، تم تحرير المحضر اللازم للمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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