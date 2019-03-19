صور.. "مصر الخير" تكرم الأمهات المنتجات بمصنع أبيس فى الإسكندرية

نظمت مؤسسة مصر الخير، احتفالية برنامج الغارمين، بمصانع أبيس للسجاد اليدوى والكليم، وتأتى الفاعلية تحت شعار "المرأة من كفاح لنجاح" للإعلان عن الأمهات المثاليات وتكريمهن كنماذج المصرية مشرفة.

قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن هناك الآلاف من السيدات المصريات تستحق أن تكون وعلى منصات التكريم، لكفاحها وعطاءها المتواصل الا محدود، مشيرة إلى أن برنامج الغارمين يعمل ليس فقط على فك كرب الغارمين، ولكن على إقامة مشروعات صغيرة لهم أو توفير فرص عمل فى المصانع التى أقامها فى عدة محافظات.

وأشارت عوض، إلى أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أطلق هذا الشهر مبادرة لفك كرب 2000 غارم وغارمة، مع العمل لتوفير مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على إيجاد مصدر رزق دائم، وتمكينهم اقتصاديا، فى إطار احتفالات بعيد الأم، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، فئة الغارمين على رأس الفئات الأكثر احتياجا، ولهذا وضعت مؤسسة مصر منذ تأسيسها فى عام 2007، قضية الغارمين على رأس أولوياتها، وأطلقت فى فبراير 2010، برنامج مستقل لفك كربهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، خاصة وأن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الغارمين فى مصر، بعضهم خلف القضبان، والكثير منهم مهدد بالسجن، مضيفة أنه تم فك كرب 67 ألف غارم وغارمة منذ بداية عمل البرنامج.

وأوضحت عوض، أن مؤسسة مصر الخير، لم تكتف بفك الكرب، بل عملت على عدم وقوعهم فى دائرة الغرم مرة أخرى، من خلال رفع الحاجة عن هذه الفئات بالتمكين الاقتصادي.

وقالت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنه لعلاج المشكلة من جذورها، قام برنامج الغارمين بوضع خطة للتمكين الشامل، وبالفعل بدأنا فى إنشاء سلسلة مصانع صغيرة للسجاد، والمنسوجات اليدوية، بدأت بخمس مصانع فى قرية ابيس بمحافظة الإسكندرية، واطفيح فى محافظة الجيزة، بهدف إعادة صياغة حياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية لأولادهم ودعمهم فى مراحل التعليم لِسَد فجوة الجهل.

وأشارت عوض، إلى أن البرنامج أخذ على عاتقه فتح باب جديد فى حياة هؤلاء الأسر، سواء الغارمين أو الأسر الأكثر احتياجا، فبدأنا برحلة تدريب، وتعليم الحرف اليدوية حتى يصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة، خلال توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة، وتوفير فرص تدريبية لهم ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن توفير كورسات تدريبية لتسويق منتجاتهم، أو من لم يستطيع إقامة مشروع يتم توفير فرصة عمل له فى مصانع مصر الخير المنتشرة فى عدة محافظات مثل الإسكندرية والجيزة وسوهاج وشمال سيناء.

وقالت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنه كان يتم كل عام فك كرب ألف غارم وغارمة فى إطار الاحتفال بعيد الأم، وهذا العام قررنا مضاعفة الرقم ليتم فك كرب 2000 غارم وغارمة، موضحة أن برنامج الغارمين تسعى لتوفير حياة كريمة للغارمين من خلال توفير مسكن ملائم لهم، وتوفير رعاية صحية وتقديم أى خدمة علاجية يحتاجه هو أو أى من أفراد أسرته، وكذلك توفير فرصة تعليمية لجميع الأسرة لان التعليم هو مفتاح للقضاء على الجهل الذى يعد أحد أهم أسباب قضية الغارمين.

وأوضحت عوض، أن هناك ربط مع مختلف الجهات ومؤسسات فى الدولة، وكذلك الشركات والقطاع الخاص، لتوفير احتياجات الغارمين لاستكمال مشروع التنمية الشاملة وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إلى أنه تم أخذ موافقة على فتح فصول مدراس الفصل الواحد فى مصانع مصر الخير بالمحافظات، للقضاء على أمية الغارمين وأطفالهم.

وقالت عوض، فى إطار الاحتفال بالعيد المئوى للمرأة المصرية، سيتم إقامة احتفالية كبيرة خلال الشهر الجارى، لتكريم عدد من الغارمين على رحلة كفاحهم وتحولهن لمنتجات، أثبتوا أنهم أفراد ناجحين ونافعين ومنتجين، وأن وقوعهم وفى دائرة الغرم كان نتيجة لظروف اقتصادية صعبة.