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الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:20 م
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صور.. محافظ الوادى الجديد يكرم الأم المثالية على مستوى المحافظة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:05 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يكرم الأم المثالية على مستوى المحافظة جانب من التكريم
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الأم المثالية علي مستوي المحافظة، السيدة "أميمة محمد إمام"، والتي تم اختيارها من بين 42 سيدة تقدمن للمسابقة علي مستوي المحافظة، لكفاحها في تربية أبنائها الثلاثة، وتعليمهم حتي تخرجوا من كلية الطب .
 
ووجه الزملوط خلال اللقاء، شكره لكل سيدة وأم علي أرض المحافظة، مثمنا كفاحهم وتضحياتهم من أجل بناء المجتمع .
 
وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، أعلنت أسماء الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة، حيث حصلت السيدة "أميمة محمد امام عبد الله" من مدينة الخارجة، على المركز الأول على مستوى المحافظة، وهي تعمل مُعلمة بمدرسة التربية الفكرية في مدينة الخارجة، لديها 3 أبناء أطباء، انفصلت عن زوجها عام 1997، بسبب ظروف مادية اضطرت الزوج إلى ترك الأسرة دون عائل. 
 
جانب من التكريم (1)
جانب من التكريم (1)

جانب من التكريم (2)
جانب من التكريم (2)

جانب من التكريم (3)
جانب من التكريم (3)

 


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