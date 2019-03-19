صور.. محافظة مطروح تسعى لإنقاذ مصنع تدوير القمامة من الإهمال

مطروح – حسن مشالي

يعود إنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة مرسى مطروح، إلى عام 2000، حيث تم إنشاؤه بعد تخصيص المحافظة، الأرض اللازمة بمنطقة الكيلو 14 شرقى مدينة مرسى مطروح، على مساحة 2250 مترا، من أجل القضاء على مشكلة القمامة والتخلص منها بطرق آمنة وفرزها وإعادة تدويرها واستخدامها، لتحقيق عائد اقتصادى، وذلك قبل أن يضرب الإهمال المصنع بعد تشغيله 12 سنة فقط، ويتوقف عمل المصنع منذ 6 سنوات ويتحول إلى مجرد مقلب للقمامة، ويصبح مثالا صارخا للإهمال وإهدار المال العام.

تعاقب على محافظة مطروح، منذ بداية توقف المصنع 4 محافظين وعدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية المعنية، وتتوقف جهودهم عند تشكيل اللجان لبحث الحلول لإعادة تشغيل المصنع، وينتهى الأمر فى كل مرة بعدم التوصل أو تنفيذ حلول جذرية للمشكلة.

ويضم المصنع ماكينة فرز للمخلفات، ومنخل متحرك وسير الفرز الرئيسى، لفرز المخلفات والسير المغناطيسى والمنخل الثابت، وماكينة تقليب القمامة والمخلفات وفرزها على الجرارات لتحويلها لسماد خشن، بالإضافة إلى عدد من السيارات والجرارات والمعدات الأخرى التى اعتلاها الصدأ، بعد توقف المصنع نهائياً، منذ عام 2013، بسبب تعرض سير ماكينة الفرز الرئيسية للحريق بشكل كامل، وتعطل 7 جرارات و3 لوادر و3 أتوبيسات، وتكهينها، وتحول مصنع تدوير المخلفات إلى مقلب لتجميع القمامة.

ويقوم عمال المصنع البالغ عددهم 31 عاملا بفرز القمامة يدويا، مع عمل وحدة صغيرة داخل المصنع فى تدوير القمامة وتحويلها لأكياس البلاستيك، بإنتاج يصل إلى 2 طن فقط أسبوعيا وتوريدها لمستشفى مطروح العام، وبعد ذلك إعادة نقل القمامة بسيارات كبيرة حمولة 20 طنا إلى المقلب العمومى بالكيلو 29 على سيوة.

أكد المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة مطروح، أنه عقب زيارة اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح للمصنع، والوقوف على سوء حالته وتدهور العمل به، تم التواصل خلال الفترة الماضية مع إحدى الشركات المتخصصة، لإجراء دراسة لتطوير مصنع تدوير القمامة وأعمال نظافة مدينة مرسى مطروح، وعمل المدفن الصحى على طريق سيوة، ومخاطبة وزارة البيئة من أجل ضرورة المشاركة فى تطوير المصنع.

وأوضح سعيد بأن هناك منظومة للتخلص من القمامة بشكل دورى فى كافة مناطق المحافظة للحفاظ على النظافة والصحة العامة، مع تكليف رؤساء المدن الـ8 بتغيير مواعيد تجميع القمامة، لتكون فى السادسة صباحا المداومة على صيانة جميع سيارات ومعدات النظافة وتشغيلها بكامل طاقتها لتستوعب كميات القمامة بجميع أنحاء المحافظة والتى تصل إلى 300 طن يوميا خلال فصل الشتاء و500 طن يوميا خلال موسم الصيف السياحى.

وقال اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، إنه وجه باتخاذ الإجراءات لوضع الحلول المناسبة للارتقاء بمنظومة النظافة ودراسة الحلول المناسبة لها مع توفير الأمان لعمال النظافة.

كما تفقد خلال الفترة الماضية، مصنع تدوير القمامة، للوقوف على الطاقة الإنتاجية للمصنع والمشكلات التى تواجه منظومة العمل داخله، وفوجئ بتدهور الأوضاع والمعدات داخل المصنع، حيث خطوط ومراحل الإنتاج والفرز اليدوى وكبس المخلفات وغيرها.

وطالب محافظ مطروح، بمراجعة الطاقة العمالية بالمصنع وحصر كافة المعدات المعطلة، لعمل الصيانة اللازمة لها بعد معرفة تكلفتها، مع دراسة مقترحات تطوير منظومة الإنتاج بالمصنع لتعظيم الاستفادة منه وتحقيق العائد الاقتصادى المناسب.



















