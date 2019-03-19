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صحة الوادى الجديد: فحص 133 ألف شخص فى مبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:34 م
صحة الوادى الجديد: فحص 133 ألف شخص فى مبادرة 100 مليون صحة حملة 100 مليون صحة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت الدكتورة السيدة علي مشرف ، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية تسير بخطي ناجحة للوصول الى المستهدف فحصه خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في أقل من الوقت المحدد لها وهو نهاية أبريل القادم .

وأكدت مشرف، في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، أنه تم مسح 133136 شخص حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 19 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تحقيق نسبة 201 % من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية اليوم الثلاثاء من المبادرة والذي جري مسح 3351 مواطنا في اليوم التاسع عشر فقط من المبادرة.

وقالت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجري تحقيق نسبة 63 % من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة ، مؤكدة أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة ، مشيرة الى أنها أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة في مركزي بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي داخل منازلهم وفرق الطرقات والشوارع بمركز الخارجة.

 

 

 


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